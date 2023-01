Sarmenstorf / Fahrwangen Diebe wollen Auto aufbrechen – einer von ihnen wird von Diensthund Quinto gestellt In Sarmenstorf haben zwei Männer versucht, ein Auto aufzubrechen. Die Halterin erwachte und alarmierte die Polizei. Diese konnte einen der Täter in Fahrwangen stellen. Auch dank dem Einsatz von Diensthund Quinto.

Wird gefeiert wie ein Held: Diensthund Quinto. Kapo AG

In der Nacht auf Donnerstag, gegen 00.30 Uhr, ist eine Anwohnerin in Sarmenstorf erwacht und sah, wie sich zwei Männer an ihrem parkierten Fahrzeug zu schaffen machten. Die Frau alarmierte umgehend die Polizei, die beiden Männer ergriffen die Flucht.

Gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei haben in der Folge mehrere Patrouillen nach den beiden Flüchtigen gefahndet. Dazu wurde auch Diensthund Quinto aufgeboten, der ebenfalls die Fährte aufnahm.

Das Hundeteam sichtete die beiden Täter schliesslich in Fahrwangen, woraufhin diese erneut zu entkommen versuchten. Aber nicht mit Quinto! Der Hund verfolgte einen der Verdächtigen und stoppte die Flucht durch einen Zubiss, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Der 23-jährige Algerier wurde darauf festgenommen. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Wie sich bei den weiteren Erhebungen herausstellte, hatten die beiden mutmasslichen Täter bereits versucht, ein Kontrollschild eines weiteren Autos zu entwenden. Vom zweiten Verdächtigen fehlt aktuell noch die Spur. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (cri)

