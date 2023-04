Sanierung Polizeigebäude Grossratskommission stimmt Millionenkredit zu – keine Mehrheit für Solaranlage an der Fassade Das im Jahr 1985 erstellte Polizeikommando-Gebäude in der Aarauer Telli soll erneuert werden. Die Kommissionen des Grossen Rat haben nun dem Verpflichtungskredit zugestimmt.

Das alte Polizeigebäude in Aarau soll saniert werden. Bild: Michael Küng

Das Gebäude der Aargauer Kantonspolizei in der Aarauer Telli soll erneuert werden. Dazu hat der Regierungsrat einen Kredit von rund 44 Millionen Franken beantragt. Nachdem die Grossratskommission für öffentliche Sicherheit (SIK) dem bereits zugestimmt hat, sagt nun auch die federführende Kommission für allgemeine Verwaltung (AVW) Ja zu dem Verpflichtungskredit.

Für beide Kommissionen ist die Sanierung unbestritten, heisst es in einer Mitteilung des Kantons am Montag. Das Projekt schenke der Nachhaltigkeit besondere Beachtung. So erfülle es beispielsweise die Vorgaben zur Zertifizierung nach dem Minergie-Eco-Standard. Es wird ausserdem zusätzliche Veloabstellplätze und Ladestationen für E-Bikes geben. Auf dem Dach ist eine Photovoltaik-Anlage geplant.

An der Fassade wird es dagegen wohl keine Photovoltaik-Anlage geben. Diverse Grossrätinnen und Grossräte hatten sich in der AVW dafür ausgesprochen. Die dafür erforderliche Erhöhung des Kredits wurde aber grossmehrheitlich abgelehnt. Die Fassade müsse nicht gänzlich saniert werden. Ein Minderheitsantrag kam allerdings zustande. Die Vorlage wird im April 2023 im Grossen Rat behandelt.

Mehr Arbeitsplätze und Gefängniszellen

Die Sanierung soll bis 2027 abgeschlossen sein. Zwar ist das Gebäude grundsätzlich gut erhalten, vor allem die Haustechnik muss aber erneuert werden. Zudem ist in den Nasszellen eine Asbestsanierung erforderlich.

Grundsätzlich bleibt die Grundrissfläche nach der Sanierung erhalten, die Räumlichkeiten werden allerdings an die Nutzung angepasst. So wird beispielsweise das Personalrestaurant vergrössert. Dank der räumlichen Anpassungen wird sowohl die Kapazität der Arbeitsplätze als auch der Zellenplätze erhöht (von 14 auf 16).

Neben dem bestehenden Polizeikommandogebäude wird aktuell das neue Gebäude für Kantonspolizei und kantonale Staatsanwaltschaft gebaut, das voraussichtlich im Jahr 2025 bezogen wird. Dies ist Teil der Strategie aus dem Jahre 2012, wonach der Raumbedarf der Kantonspolizei im Raum Telli konzentriert werden soll. (phh)