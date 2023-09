Salzhaus Brugg Selbstironisch und überraschend lustig: So haben sich acht Kandidierende im Polit-Slam geschlagen Acht Nationalratskandidierende haben sich auf ein Experiment eingelassen: Auf der Bühne dichteten sie Texte, in die Worte aus dem Publikum eingebaut werden mussten. Und so sprach Christoph Hagenbuch über seinen Elefantenrüssel, und Bruno Tüscher bedankte sich bei seinem Sponsor, dem AKW.

Martin Brügger (SP) liess sich von Christoph Hagenbuch nur kurzzeitig aus der Ruhe bringen. Bild: Dominic Kobelt

«Schribe muesch, nöd striche», rät Christoph Hagenbuch (SVP) seinem Kontrahenten Martin Brügger (SP), als dieser etwas ratlos auf seinem Blatt herumkritzelt. Brügger rauft sich die Haare: «Jetzt hesch mi drus brocht!», ruft er und lacht. Dann schreibt er weiter. Denn gleich muss er seine Dankesrede zur Wahl zum obersten Schweizer halten.

Natürlich ist Martin Brügger (noch) nicht Nationalratspräsident, sondern «nur» Grossrat und Nationalratskandidat, genau wie alle anderen, die sich am Donnerstagabend dem Polit-Slam gestellt haben. Vorgegeben wurde den Politikerinnen und Politikern jeweils ein Szenario, zu dem sie einen Text schreiben mussten, und das in drei Minuten. Darin mussten sie möglichst geschickt drei von vier Begriffen einbauen, die das Publikum bestimmt hat. In dem beschriebenen Szenario waren es «Nachtkönig», «Sternenstaub», «Pudel» und «parlieren».

Und so erzählte Brügger, dass er schon im Restaurant Sternen Staub aufgewirbelt habe, als er erklärt habe, er wolle Nationalratspräsident werden; er, der Dorftrottel. Und Hagenbuch erinnerte sich in seiner Rede an Jugendzeiten, als er noch Nachtkönig genannt wurde – «jetzt bin ich halt nur noch Nationalratspräsident». Das Publikum entschied mittels Applaus: Der Punkt geht an Brügger.

Mit Humor und Ironie von links bis rechts

Die Politikerinnen und Politiker bewiesen am Polit-Slam im Brugger Salzhaus, dass sie nicht nur staubtrockene Reden halten, sondern auch fantasievoll, selbstironisch, spontan und mutig sein können. So bedankte sich FDP-Kandidat Bruno Tüscher bei seinem Sponsor, dem «neuen AKW», Colette Basler (SP) isst angeblich Zitronen zum Frühstück, «damit der saure Teil des Tages vorüber ist», und Christoph Hagenbuch erklärte seinen imaginären Rücktritt damit, dass er seinen «Elefantenrüssel an die falschen Stellen gesteckt» habe.

Mirjam Kosch (Grüne) erwähnte in ihrem selbstverfassten Nachruf, dass sie sich sogar noch als Würmerfutter für Biodiversität starkmache, Maya Bally (Mitte) führte als Ausrede für eine verpasste Sessionssitzung einen Milchlaster ins Feld, der wegen Milchüberschuss kurz vor der Explosion stehe. Manuela Ernst (GLP) baute das Wort ganz anders ein: «Ich habe die Sitzung geschwänzt – praktisch wäre gewesen, wenn ich am Stillen gewesen wäre. Dann hätte ich den Saal klammheimlich verlassen könnten, um abzupumpen. Sie wissen schon, Milchüberschuss.»

Zuerst duellierten sich die Damen – im Bild Colette Basler (SP), hinter ihr Maya Bally (Mitte). Bild: Dominic Kobelt

Eine ketzerische Frage mit originellen Antworten

Die Atmosphäre und der Umgang mit den politischen Kontrahenten waren locker. «Das Gegenteil der eigenen Meinung schreiben? Könnte bei der Mitte schwierig werden!», und ähnliche Zwischenbemerkungen brachten die Zuhörerinnen und Zuhörer immer wieder zum Lachen.

Auch die Aufgaben waren originell: Halten Sie eine 1.-August-Rede, in der Sie erklären, warum der Aargau abgeschafft werden muss. Urs Plüss (EVP) argumentiert mit einer kürzeren Pendlerstrecke zwischen Bern und Zürich. Für Martin Brügger ging ein Traum in Erfüllung: «Schon lange wollte ich eine 1.-August-Rede halten. Aber als Linker ist das schwierig – da kannst du höchstens am 1. Mai als Vorredner von Cédric Wermuth auftreten.» Die Gemeinde Islisberg habe ihn zwar schon angefragt, doch so nah an Oberwil-Lieli, wo Andreas Glarner wohnt, habe er sich nicht getraut.

Volle Konzentration auf der Bühne. Bild: Dominic Kobelt

Gute Unterhaltung für wenige Zuhörer

An den Polit-Slam haben sich Vertreterinnen und Vertreter aus allen Parteien gewagt. Organisiert wurde er von Maya Bally und Colette Basler, Inputs konnte Letztere bei ihrer Schwester Patti Basler holen. Moderiert wurde der Abend von Etrit Hasler, und als Gast trat Manuel Diener auf. Die beiden Slam-Poeten sind Experten ihres Fachs, Diener darf sich zweifacher Schweizer Meister nennen. Einziger Wermutstropfen an diesem Abend waren die wenigen Zuhörerinnen und Zuhörer – nur etwa 40 kamen und lauschten den Wortgefechten.

Als gelungen darf man die Veranstaltung dennoch bezeichnen. Wie oft hört man schon zwei Stunden lang Politikerinnen und Politikern zu und ist enttäuscht, wenn es vorbei ist?