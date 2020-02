Salm, Räbehegel und Füdlibürger: Das sind die schönsten (Aargauer) Fasnachtsbräuche vom Schmutzigen Donnerstag

Chesslete in Erlinsbach An vielen Orten im Aargau beginnt die Narrenherrschaft am Schmutzigen Donnerstag sehr früh –und mit viel Lärm. Das beste Beispiel ist Erlinsbach: Hier herrscht bis 5 Uhr am Donnerstagmorgen absolute Ruhe. Aber dann geht es los: Weiss gekleidet und ausgestattet mit Pfannendeckeln, Töpfen, Rätschen und Trillerpfeifen ziehen die «Chessler» durchs Dorf und veranstalten einen Heidenlärm – eine Stunde lang. Danach ist die Botschaft auch bei den schläfrigsten Bewohnern des Dorfes angekommen: Die Speuzer Fasnacht ist da.

Die Salmanlandung in Laufenburg

Das Spezielle an der Fasnacht in Laufenburg ist, dass sie wortwörtlich Grenzen sprengt. Denn die Narren treiben sowohl im schweizerischen als auch im deutschen Laufenburg ihr Unwesen. So ist es auch kein Wunder, dass die schweizerisch-deutsche Narro-Alt-Fischerzunft 1386 die Eröffnungszeremonie der Fasnacht ausführt. Am dritten Faissen bringt sie den grossen Salm auf Waidlingen über den Rhein ans deutsche Ufer. Begleitet von vielen Fasnächtlern, viel Krach und «Narri, Narro»-Rufen wird dieser dann von der minderen in die mehrere Stadt getragen. Auf dem Platz vor dem «Roten Löwen» wird dann offizielle die Städtlefasnacht ausgerufen. Räbehegel in Klingnau Zwei Masken sorgen am Schmutzigen Donnerstag in Klingnau für ein besonderes Spektakel. Das «Lächerli» und das «Brieggerli» sind die «Räbehegel». Traditionsgemäss treiben die beiden Figuren die Kinder aus den Schulzimmern ins Städtli. Dort versammeln sich von Kindergarten bis Oberstufe rund 450 Kinder, bewaffnet mit Chabisstorzen, Runkeln und anderem Wurfgeschoss. Das Ziel ist, die «Räbehegel» mit den Wurzeln auf die Zielscheibe auf deren Rücken zu treffen. Diese wehren sich aber mit Geisseln. Also aufgepasst! Anschliessend ziehen alle zusammen für die "Schreiete" zu Läden und Beizen, um Süssigkeiten zu erbetteln. Diese werden anschliessend an die Kinder verteilt.

Der «Füdlibürger» in Baden Um 18.00 Uhr knallt es auf dem Schloss Stein in Baden. Für die nächsten Tage ist die Stadt im Ausnahmezustand. Die Kanone ist auch der Startschuss für den Füdlibürger-Zug. Fackeln, Pauken, Pferde, Wagen und zig Schaulustige begleiten den Schelm vom unteren Bahnhofplatz durch die Badstrasse und die Weite Gasse hinab zum Richtplatz im Graben. Dort muss der Angeklagte Hieronymus Füdlibürger seine Missetaten vor dem Hohen Blutgericht verantworten. Er hat aber auch einen Fürsprecher, nur ist die Verteidigung trotz feurigem Plädoyer zum Scheitern verurteilt, der Schuldspruch unausweichlich, denn Füdlibürgertum ist für die nächsten Tage aus der Stadt gebannt. So folgt die Verurteilung zum Tod auf dem Scheiterhaufen. Der Brödlimeister der Spanischbrödlizunft eröffnet die Badener Fasnacht mit der traditionellen Aufforderung: «Scharfrichter zünd aa, d’Baademer Fasnacht foht aa.»

Der Schmutzige Donnerstag im Tessin: Schlüsselübergabe in Bellinzona: Die zweitgrösste Fasnacht der Schweiz ist der Rabadan (Dialekt für «Lärm») in Bellinzona. Die Besucherzahl liegt regelmässig bei um die 150'000. Gestartet wird auch hier am Schmutzigen Donnerstag mit einer Zeremonie, bei dem der Stadtpräsident die Schlüssel der Stadt an Seine Majestät König Rabadan übergibt. Um 20.15 Uhr hält der König dann eine Rede. Danach ist die Stadt offiziell für fünf Tage – der «settimana grassa» (fetten Woche) – in den Händen der Narren.

