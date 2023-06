Safenwil Töfffahrer nach Überholmanöver gestürzt – Polizei sucht Zeugen Ein Motorradfahrer stürzte, nachdem er von einem Auto überholt wurde. Dabei wurde der 17-jährige Töfflenker verletzt. Nach dem Autofahrer, der nach dem Unfall einfach weiterfuhr, wird gefahndet.

Auf der Striegelstrasse in Safenwil überholte am Freitagmorgen ein blauer Mercedes AMG einen Motorradfahrer. Mit zu geringem Abstand spurte der Autolenker nach dem Überholmanöver wieder ein. Der Motorradfahrer wich infolgedessen ins Wiesland aus und kam zu Fall. Er verletzte sich. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden.

Die Person, welche das Fahrzeug gelenkt hatte, fuhr ohne Anhalten weiter. Die Kantonspolizei Aargau nahm die Ermittlungen auf. Wer Angaben zum Unfall oder dem gesuchten Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Mobilen Polizei unter Tel. 062 886 88 88 zu melden. (luk)