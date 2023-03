Safenwil Für zwei Jahre: Kanton Aargau eröffnet im Mai eine neue Asylunterkunft – sie bietet 46 Personen Platz In Safenwil wird demnächst eine neue Unterkunft für Asylbewerberinnen und Asylbewerber eröffnet. Es handelt sich dabei um acht Wohnungen in einem leeren Gebäude.

Der Kantonale Sozialdienst (KSD) eröffnet im Mai 2023 eine neue Asylunterkunft in Safenwil. Das teilt der Kanton Aargau am Mittwochmorgen mit. Dabei handelt es sich demnach um acht leerstehende Wohnungen am Sagiweg 2 in einem vierstöckigen Wohngebäude. Die Wohnungen bieten Platz für 46 Geflüchtete. Familien und Einzelpersonen werden die Wohnungen beziehen.

Die Betreuung werde durch den KSD sichergestellt, schreibt der Kanton weiter. Mitarbeitende des KSD übernehmen tagsüber die Betreuung der Geflüchteten in der Unterkunft. Während der Nacht kommt die Nachtpatrouille des KSD zum Einsatz.

Das Betreuungspersonal sorge für einen reibungslosen Betriebsablauf und leistet den Geflüchteten Hilfestellungen und bestmögliche Unterstützung bei Herausforderungen mit der alltäglichen Lebensbewältigung.

Das Gebäude am Sagiweg 2. Screenshot Google Street View

Während des Betriebs der Unterkunft wird es auch eine Begleitgruppe geben, die sich aus Vertretungen der Gemeinde, der Polizei, der Nachbarschaft, dem KSD und aus Freiwilligen zusammensetzt. Der Mietvertrag läuft gemäss Angaben des Kantons bis April 2025.