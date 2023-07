Gipf-Oberfrick Wirt für «Goldgrube» gesucht: «Hirschen»-Besitzerin hat bereits über halbe Million in Renovierung investiert – nun wartet sie auf einen Gastronom mit Charme

Neue Böden und Decken, offene Räume und eine nostalgisch angehauchte Cafébar – die Erneuerung des «Hirschen» in Gipf-Oberfrick ist zu 80 Prozent abgeschlossen. Findet Besitzerin Daniela Belser den passenden Wirt, kann der Gastronomiebetrieb in wenigen Monaten wiedereröffnen. Doch Gastronomen, die nur des Geldes wegen im Traditionshaus wirten wollen, sind fehl am Platz.