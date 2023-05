Sacco di Roma Kanton spendete 700'000 Franken für die neue Kaserne der Schweizergarde in Rom Der Aargau ist Gastkanton bei der Vereidigung der Gardisten – was der Anlass kostet, wie das Programm aussieht, welche prominenten Gäste dabei sind und wo Sie den feierlichen Akt live mitverfolgen können.

Die alte Kaserne der Schweizergarde in Rom soll erneuert werden. Bild: Bernard Hallet / cath.ch

Es ist ein feierlicher Akt, der am Samstag um 17 Uhr in Rom beginnt: Die offizielle Vereidigungszeremonie der Schweizergardisten, die je nach Wetter im Cortile San Damaso oder in der Aula Paolo stattfindet. Der Aargau ist Gastkanton bei diesem Anlass – und er zeigt sich grosszügig gegenüber der Schweizergarde. Für deren neue Kaserne hat der Kanton einen Beitrag von 700’000 Franken aus dem Swisslos-Fonds gespendet.

Der Aargau ist damit ein wichtiger Geldgeber, zumal Nachbarkantone entweder deutlich weniger spenden oder gar keine Beiträge sprechen. Solothurn spendete 50’000 Franken an den Neubau, im Kanton Luzern wurde ein Beitrag von 400’000 Franken in einer Volksabstimmung abgelehnt, während der Landrat im Kanton Basel-Land Nein zu einer Spende von 50’000 Franken sagte.

700’000-Franken-Spende ohne Volksentscheid möglich

Regierungssprecher Peter Buri sagte im letzten Herbst gegenüber dem Regionaljournal von Radio SRF: «Bei der Schweizergarde handelt es sich um eine lebendige kulturhistorische Institution der Schweiz mit einer sehr grossen internationalen Ausstrahlung.» Die Spende für den Bau einer neuen Kaserne sei gerechtfertigt, und die verschiedenen Schritte seien vom Rechtsdienst des Regierungsrats geprüft worden, erklärte er weiter.

Eine solche Spende sei ohne Volksentscheid möglich, weil der Regierungsrat über die Mittel aus dem Swisslos-Fonds selber entscheiden könne, sagte Buri. Unzulässig wäre dies nur, wenn es sich um einen Beitrag an politische oder religiöse Institutionen handeln würde. Dies sei bei der Schweizergarde aber nicht der Fall, hielt der Regierungssprecher fest. Der Besuch bei der Vereidigung am Wochenende kostet den Kanton im Übrigen 170’000 Franken, wie das Regionaljournal berichtet.

Bundesrätin, Chef der Armee und viel Aargauer Prominenz

Die offizielle Delegation am Sacco di Roma wird angeführt von Bundesrätin Viola Amherd. Neben der Verteidigungsministerin reisen mit Nationalratspräsident Martin Candinas und Ständeratspräsidentin Brigitte Häberli-Koller auch die höchsten Vertretungen des Bundesparlaments nach Rom. Ebenfalls dabei ist Thomas Süssli, der Chef der Schweizer Armee.

Von den total 18 Aargauer Bundesparlamentariern nehmen Ständerat Hansjörg Knecht, die aktuellen Nationalratsmitglieder Marianne Binder, Martina Bircher, Yvonne Feri, Stefanie Heimgartner, Matthias Jauslin, Maja Riniker, Gabriela Suter sowie alt Nationalrätin Ruth Humbel an der Vereidigung der Gardisten teil.

Drei Regierungsräte und mehrere kirchliche Vertretungen

Die Kantonsregierung wird repräsentiert durch Landammann Jean-Pierre Gallati, Landstatthalter Alex Hürzeler, Finanzdirektor Markus Dieth und Staatsschreiberin Joana Filippi. Auch nach Rom reisen Grossratspräsident Lukas Pfisterer und Obergerichtspräsident Viktor Egloff.

Auch kirchliche Kreise sind vertreten, unter anderem mit den Kirchenratspräsidenten Luc Humbel (römisch-katholisch), Christoph Weber-Berg (reformiert) und Ernst Blust (christkatholisch). Irene Gassmann, Priorin im Kloster Fahr und Weihbischof Josef Stübi gehören ebenfalls zur Delegation. Dabei sind auch Halit Duran, Präsident der Aargauer Muslime, und Raphael Weisz, Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Baden.

Liveticker und Stream der Vereidigung online

Das offizielle Programm beginnt am Samstag bereits um 7.30 Uhr mit einer Messe im Petersdom. Diese wird musikalisch begleitet durch den Chor der Röm.-Kath. Kirche Aargau sowie Nadia Bacchetta an der Orgel und Sven Angelo Mindeci am Akkordeon. Danach gibt es Führungen durch die Vatikanischen Gärten unter Leitung ehemaliger Schweizergardisten und Besuche der Vatikanischen Museen.

Um 15.30 Uhr besammelt sich die Delegation bei der Schweizerfahne auf dem Petersplatz, um 16 Uhr gibt die Musikgesellschaft Hellikon im Cortile San Damaso oder in der Aula Paolo ein Konzert. Die AZ ist am Samstag mit einem Reporter in Rom vor Ort und berichtet online in einem Liveticker den ganzen Tag. Die feierliche Vereidigungszeremonie ab 17 Uhr können Sie im Livestream auf www.aargauerzeitung.ch mitverfolgen.