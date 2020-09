Run auf Aargauer Apotheken: «Zum Glück haben wir unseren Echinaforce-Wintereinkauf schon getätigt»

Keine Frage, auch in der Apotheke von Martina Sigg in Schinznach war dieses Präparat am Montag und Dienstag sehr gefragt. «Zum Glück haben wir unseren Echinaforce-Wintereinkauf schon getätigt», lacht Sigg, «so sind die Leute bei uns nicht vergebens gekommen». Zu denken gibt ihr aber, welchen Hype ein einzelner Medienbericht über einen erfolgreichen Versuch im Labor auslösen kann. Sigg: «Ist den Verfassern bewusst, was sie damit auslösen können?»

Die Studie zur Wirkung von Echinaforce gegen Covid 19 habe sie noch nicht lesen können, sagt die Apothekerin, die im Grossen Rat für die FDP-politisiert. Sie gibt zu bedenken, dass ein Laborversuch bei weitem nichts besage, wie das Präparat im Körper eines Menschen wirkt: «Deshalb sage ich natürlich auch niemandem, es wirke gegen Covid 19. Allerdings fragte bisher kaum jemand, die Leute wollten einfach das Mittel kaufen. Was ich mit gutem Gewissen sagen kann, ist, dass Echinaforce ein sehr gutes Mittel ist zur Stärkung der Immunabwehr.» (mku)