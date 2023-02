Rufen Sie an AZ-Steuer-Hotline: Morgen Mittwoch, 1. März, von 10 bis 12 Uhr, beantworten Experten Ihre Fragen zur Steuererklärung Am Mittwoch beantworten zwei Steuerexperten der AZ von 10 bis 12 Uhr Ihre Fragen zur privaten Steuererklärung. Rufen Sie direkt an unter 058 200 50 57.

Die Steuerexperten Silas Rohner (VZ, links) und Lukas Kretz (BDO AG) beantworten Fragen zur Steuererklärung. Alex Spichale

Natürliche Personen haben bis zum 31. März Zeit, ihre Steuererklärung ausgefüllt zu retournieren. Immer wieder stellen sich beim Ausfüllen jedoch schwierige Fragen. Etwa: Welche Berufsnebenkosten werden akzeptiert? Kann ich für meinen Arbeitsweg die Autokosten voll oder nur teilweise geltend machen – und bis zu welchem Maximalbetrag, oder nur ein Bahnbillett? Kann ich fürs Homeoffice einen zusätzlichen Abzug machen? Oder: Welche Krankheitskosten kann ich abziehen?

AZ-Hotline zu Steuerfragen Mittwoch, 1. März, von 10 bis 12 Uhr, unter 058 200 50 57

Am kommenden Mittwoch, 1. März, beantworten die beiden Steuerspezialisten Lukas Kretz (BDO, Aarau) und Silas Rohner (VZ VermögensZentrum, Aarau) die Fragen von natürlichen Personen, die im Aargau steuerpflichtig sind (nicht von Firmen und nicht zum bäuerlichen Bodenrecht), direkt am Telefon. Beim Anruf fallen für Sie lediglich Ihre normalen und keine zusätzlichen Telefonkosten an.

Haben Sie bitte Verständnis, falls die Nummer gerade besetzt ist, und versuchen Sie es später noch einmal. Die spannendsten Fragen und die Antworten dazu werden dann (anonymisiert) online und in der AZ abgedruckt.