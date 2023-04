Rüfenach/Möhlin Und plötzlich schossen dem Lieferanten 100 Liter Heizöl entgegen: Bauleiterin begeht verhängnisvollen Fehler Die Renovierung einer Fassade hatte gravierende Folgen, wenn auch erst Monate später: Bei den Arbeiten wurde ein Rohr verschlossen, das hätte offen bleiben müssen.

Einen gehörigen Schreck dürfte im Januar ein Heizöllieferant davongetragen haben: In Rüfenach musste er einen Tank befüllen, was er auch vorschriftsgemäss tat. Doch als er die Tankpistole inklusive Schlauch vom Einfüllstutzen löste, «jagte es ihm den Tankschlauch mit grosser Wucht entgegen», wie es in einem Strafbefehl heisst, der kürzlich rechtskräftig wurde.

Aus dem Einfüllstutzen sprudelten mindestens 100 Liter Heizöl. Dieses floss auf die angrenzende Holzterrasse und gelangte ins Erdreich, wodurch eine konkrete Gefahr einer Verunreinigung des Wassers geschaffen wurde, wie die Behörden feststellten. Doch was war geschehen?

Die Abklärungen ergaben, dass bei der Erneuerung der Fassade ein Fehler passiert war. Das Entlüftungsrohr, dass entlang der Fassade hochlief und mit einem Lüftungsgitter bedeckt war, wurde im Zuge der Arbeiten verputzt und dadurch verschlossen. Der Druckausgleich im Heizöltank war somit nicht mehr möglich. Der Auftrag, besagtes Rohr zu verschliessen, kam von der damals 58-jährigen Bauleiterin.

Sie erteilte diesen, ohne zu wissen, was sich unter dem Lüftungsgitter befand und ohne dies vorher zu prüfen. Sie machte sich damit eines «fahrlässigen Vergehens gegen das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer» schuldig. Die Staatsanwaltschaft sprach eine bedingte Geldstrafe von 5200 Franken (40 Tagessätze zu 130 Franken) und eine Busse 1000 Franken aus. Hinzu kommen Strafbefehlsgebühren und Polizeikosten von zusammen 858 Franken.

Auch in Möhlin versickert Heizöl

Auch in Möhlin kam es zu einem Unfall mit Heizöl. Diesmal war allerdings der Lieferant schuld: Er unterliess es, nach Berechnen der Einfüllmenge die Literbegrenzung und somit die maximale Füllmenge am Tankwagen einzustellen. Zudem «überbrückte» er die Überfüllsicherung der Tankanlage, wie es im Strafbefehl heisst. Der Beschuldigte machte dies, indem er die Sicherung deaktivierte, sodass ein Auslösen der elektronischen Blockade verhindert wurde.

Da er dann den richtigen Moment verpasste, um den Tankvorgang zu stoppen, liefen über die Entlüftung fünf bis sechs Liter Heizöl aus und gelangten über die Auffangschale und über den Einfüllstutzen und ins Freie, wo sie in der Erde versickerten. Warum der Beschuldigte die Überfüllsicherung ausschaltete, wird aus dem Strafbefehl nicht klar.

Die Staatsanwaltschaft verurteilte den Beschuldigten mittels Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe über 1200 Franken (10 Tagessätze zu 120 Franken) und einer Busse von 300 Franken, hinzu kommen Strafbefehlsgebühren über 600 Franken.