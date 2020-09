Rüebli ausgraben, Kälbli streicheln und Obst probieren: Hier können Kinder das Bauernleben erfahren

Die Schüler von heute sind Konsumenten von morgen

Das Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg hat am Freitag die Türen für Schulkinder geöffnet. Gezeigt wurde, was sonst von der Organisation «Schule auf dem Bauernhof» auf Betrieben in der ganzen Schweiz angeboten wird: Kinder erhalten einen Einblick in den Arbeitsalltag der Bauern und lernen gleichzeitig, woher die Produkte kommen, die es beim Grossverteiler zu kaufen gibt. «Es geht uns nicht darum, dass sie einfach ein paar Tiere streicheln können, sie sollen etwas lernen», erklärt Frey. Mit einleuchtenden Vergleichen und dem Gespür für die Kinder vermittelt er ihnen, wie man eine Kuh melkt, was Mutter­kuhhaltung bedeutet und wie viel Wasser eine Kuh jeden Tag trinkt. Auf der Liebegg dürfen die Schülerinnen und Schüler zudem verschiedene Obstsorten probieren und lernen, woran man die Reife erkennt und was der Unterschied zwischen Stein- und Kernobst ist. Die Rüebli dürfen sie dann gleich selber ausgraben, was ihnen sichtlich Spass macht.

Landammann Markus Dieth liess es sich nicht nehmen, selber auch ein Rüebli auszugraben. «Die Kinder von heute sind die Konsumenten von morgen, und es ist wichtig, dass sie erfahren, woher die Lebensmittel stammen», sagte er. Das gelinge besser, wenn die Kinder dies hautnah erleben dürften, und nicht nur die Theorie vermittelt bekommen. «Das Projekt gibt es seit 35 Jahren und es ist eine Erfolgsgeschichte: Im aktuellen Jahrzehnt haben über 40000 Kinder daran teilgenommen», rechnete Dieth vor. Auch Ralf Bucher, Geschäftsführer des Bauernverbands Aargau, ist begeistert: «Die Kinder erleben den Bauernhof hier mit Kopf, Herz und Hand.»