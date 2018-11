Eine vom Grossen Rat für dringlich erklärte Interpellation verlangt von der Regierung,auf die testweise Einführung von E-Voting in fünf Gemeinden zu verzichten, «bis zweifelsfrei garantiert werden kann, dass das Stimmgeheimnis gewahrt ist und die Ergebnisse nicht manipuliert werden können». Das geschieht jetzt so. Solange das Genfer System läuft, finden keine Pilotversuche mit Gemeinden statt. Der Verantwortliche beim Kanton, Thomas Wehrli, ist aber überzeugt von der Sicherheit. Der Chaos Computer Club habe gezeigt, wie jemand, der die Internet-Adresse des E-Voting-Systems von Genf in die Adresszeile des Internet-Browsers eingibt, auf eine falsche Internet-Seite umgeleitet werden kann. Das sei aber nicht ein Hack, sondern eine Simulation. Die Sicherheit des Systems sei dadurch nicht tangiert. Wehrli: «Seit 2004 haben in 14 Kantonen mehr als 300 erfolgreiche Urnengänge stattgefunden.»

Ist dies jetzt das «Aus» für E-Voting im Aargau? Vincenza Trivigno: «Das heisst für uns, dass die Versuche mit den fünf Gemeinden vorerst nicht stattfinden. Das haben wir diesen bereits mitgeteilt. Das E-Voting für unsere Auslandschweizer bieten wir aber sicher bis Februar 2020 weiter an. Es entspricht einem grossen Bedürfnis. Am 25. November haben nämlich bereits 68 Prozent unserer registrierten Auslandschweizer per E-Voting mitgemacht.»

E-Voting sei einer der Entwicklungsschwerpunkte der Regierung, so Trivigno. Sie ist überzeugt, dass E-Voting Zukunft hat. Auch wenn der Aargau als Pilotkanton jetzt zweimal Rückschläge in Kauf nehmen musste. Der Aargau möchte nach Möglichkeit aber auch in Zukunft seinen Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern E-Voting anbieten. Trivigno: «Der Regierungsrat wird in den nächsten Monaten prüfen, wie dies nach der Einstellung des Genfer Systems gewährleistet werden kann. Da wird dann auch geprüft, zu gegebener Zeit Pilotversuche mit Aargauer Gemeinden durchzuführen.» Am Schluss werde der Grosse Rat via Aufgaben- und Finanzplanung steuern können. Was auch immer die Regierung beantragen wird, so Trivigno: «Der Grosse Rat wird das letzte Wort haben.»