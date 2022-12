Rückblick Legislatur-Halbzeit: Zurück aus dem Exil in Spreitenbach ging es im Grossen Rat vor allem um die Energie Die Pandemie prägte das Leben, nicht aber die Aargauer Politik der letzten zwei Jahre. Die Energiedebatte hat sich dafür verschoben und die Finanzen sind trotz Einbruch bei der Nationalbank stabil. Eine Zwischenbilanz.

Die Aargauer Grossratssitzung vom 16. März 2021: Seit Mai des Vorjahres tagte das Parlament in Spreitenbach. Erst im August 2021 kehrte es nach Aarau zurück. Sandra Ardizzone

Vor knapp zwei Jahren, am 5. Januar 2021, begann die Legislaturperiode 2021–2024. Pascal Furer (SVP) präsidierte das erste Jahr, die Sozialdemokratin Elisabeth Burgener übernahm 2022 – ihr Wirken fand dabei in Aarau statt, anders war es für ihren Vorgänger. Denn seit dem 12. Mai 2020 tagte der Grosse Rat coronabedingt in der Umwelt-Arena in Spreitenbach. Fast eineinhalb Jahre sollte das Parlament im Osten des Kantons eine vorübergehende Heimat finden, zurück nach Aarau kehrte es erst im August 2021.

So begann die Legislatur 2021–2024 im Exil. «Es ziehen sich Gräben durch Gesellschaft, Parteien und Familien», sagte Pascal Furer in seiner Antrittsrede, angesichts der immer lauter werdenden Kritik an der Coronastrategie von Bund und Kanton.

Abgesehen vom ungewöhnlichen Setting in Spreitenbach beeinflusste die Pandemie die erste Legislaturhälfte des Grossen Rats aber kaum. Über die Massnahmen hatten Bundesrat und Regierung zu befinden, das Kantonsparlament wurde nicht konsultiert. Zwar stellten die Grossrätinnen und Grossräte in Vorstössen Dutzende Fragen zur Situation in Pflegeheimen und Spitälern, zu Grossveranstaltungen und zur Maskenpflicht. Eine Standesinitiative zur finanziellen Beteiligung durch den Bund wurde aber mit nur einer Gegenstimme überwiesen, Hilfskredite jeweils einstimmig gewährt. Diskussionen blieben weitgehend aus.

Kleine Verschiebungen, bürgerlicher Block blieb stark

Bei den Wahlen vom 18. Oktober 2020 war es zu kleinen Verschiebungen gekommen, die Kräfteverhältnisse der Grossen Blöcke blieben dabei die gleichen. 32 neue Grossrätinnen und Grossräte wurden gewählt, Gewinnerin der Wahlen war klar die GLP. Sie konnte knapp vier Prozent zulegen und ihre Fraktion auf 14 Sitze fast verdoppeln. Die Grünen gewannen drei Prozent und damit vier Sitze – zu einem Linksrutsch sollte es damit aber nicht kommen, denn gleichzeitig büsste die SP vier Sitze ein.

Auch die Bürgerlichen mussten Federn lassen, die SVP verlor 1,6 Prozent und damit zwei Sitze, die FDP musste, nach einem Verlust von 1,3 Prozent, einen Sitz abtreten. Zusammen mit der EDU, deren zwei Vertreter der SVP-Fraktion angehören, haben die Bürgerlichen im 140-köpfigen Rat noch 66 Stimmen und damit nach wie vor das grösste Gewicht.

Durch die Erfolge der GLP blieb die Mitte stabil. Sie verlor mit der BDP eine ganze Partei, die 2016 noch vier Sitze geholt hatte. 2020 trat sie, nach den massiven Verlusten bei den nationalen Wahlen, gar nicht mehr an. Zwei ihrer Mitglieder traten bereits im Sommer 2020 zur CVP über. Maya Bally wurde so für die CVP wiedergewählt, die Partei konnte ihre Sitzzahl aber nur um einen erhöhen. Im Januar 2021 fusionierte sie mit der BDP zu Die Mitte. Insgesamt kommt die politische Mitte, bestehend aus Die Mitte, inklusive dem parteilosen Hans-Ruedi Hottiger, der GLP und der EVP auf 37 Sitze. Das ist gleich viel, wie SP und Grüne zusammen haben.

Klimawahl zeigt sich zögerlich

Die 5,9 Prozent, welche die «Klima-Parteien» Grüne und GLP zulegten, zeigten sich zögerlich. Im August 2021 hat der Grosse Rat einem Klima-Artikel in der Verfassung zugestimmt, den eine parlamentarische Initiative aus Reihen der Grünen, GLP, EVP, SP und Mitte verlangte. SVP und FDP stellten sich dagegen – eine klare Sache war die Überweisung damit nicht. Nötig war die Zustimmung von 60 Grossrätinnen und Grossräten, 69 sagten Ja. Das letzte Wort hat das Volk.

Die grossen Würfe in der Klimapolitik blieben aus. Allerdings befand sich der Kanton bei den Wahlen bereits mitten in einer Energiedebatte. Nur einen Monat zuvor hatte die Stimmbevölkerung dem kantonalen Energiegesetz an der Urne eine knappe Abfuhr erteilt. Das Departement Umwelt, Bau und Energie setzte sich danach mit allen Fraktionen an den Runden Tisch. Drei Säulen sollen die kantonale Energiepolitik fortan tragen: Ein teilrevidiertes Energiegesetz, die Solaroffensive und der Ausbau des Förderprogramms Energie.

Alle reden bei der Energie jetzt mit

Für letzteres hat der Grosse Rat kürzlich 53 Millionen Franken zusätzlich gesprochen. Über die Solaroffensive wird noch diskutiert und ein neues, verschlanktes Energiegesetz liegt inzwischen auf dem Tisch. Im letzten Sommer war es in der Vernehmlassung – und wie sich zeigte, ist es bei den Parteien noch heftiger umstritten als die im September 2020 abgelehnte Vorlage.

Die letzte Energiedebatte im Grossen Rat fand Anfang Dezember statt. Allerdings hat sich seit dem Sommer, mit der drohenden Mangellage, der Fokus verschoben. Druck kommt jetzt von allen Seiten, die Erreichung der klimapolitischen Ziele hat nicht mehr alleinige Priorität.

Drei Abstimmungen, heftiger Abstimmungskampf

Zweimal wurden die Aargauerinnen und Aargauer in der ersten Legislaturhälfte für drei kantonale Vorlagen an die Urne gebeten. Die Stellvertreterregelung für Parlamentsmitglieder wurde im September 2022 angenommen, Amtsenthebungsinitiative und Revision des Steuergesetzes im Mai 2022. Letzterem ging der heftigste Abstimmungskampf seit dem abgelehnten Energiegesetz voraus.

Im Grossen Rat kam die Vorlage, die einen höheren Pauschalabzug bei den Steuern für Versicherungsprämien vorsah und gleichzeitig reduzierte Gewinnsteuern für Unternehmen, deutlich durch. Auch hier zeigten sich die üblichen Kräfteverhältnisse: SP, Grüne und EVP lehnten die Revision ab, alle anderen waren dafür.

Bei den Finanzen stabil

Ruhig blieb es in der ersten Legislaturhälfte zunächst rund um die Finanzen – auch hier hatte die Pandemie weniger Auswirkungen, als ursprünglich angenommen. Erst im letzten Sommer kam die Hiobsbotschaft durch den schlechten Geschäftsgang der Schweizerischen Nationalbank SNB – die Gewinnausschüttung an die Kantone ist gefährdet. Für die Rechnung 2021 und 2022 profitiert der Kanton noch von je rund 300 SNB-Millionen.

Wie wenig es fürs nächste Jahr sein wird, wird sich erst noch zeigen, abgerechnet wird am 31. Dezember. Ein Sparpaket brauche es deswegen jetzt aber nicht, sagte Finanzdirektor Markus Dieth Ende Oktober, die Lage bleibe stabil.