Kantone Aargau und Zürich zahlen

Die Sanierungs- und Rückbauarbeiten müssen vor allem die Steuerzahler der Kantone Aargau und Zürich finanzieren. Die Kantone sind zu je 41,6 Prozent am 1976 gegründeten Deponie-Betriebskonsortium beteiligt. Mit je 8,3 Prozent partizipieren ferner die Stadt Zürich und die Basler Chemie.

Für den Anteil des Kantons Aargau an der Gesamtsanierung, an der Sicherung und am Betrieb sowie für die Nachsorge hat der Grosse Rat hat in den Jahren 2004 und 2011 für die Periode 2005–2018 einen Verpflichtungskredit von insgesamt 282 Millionen Franken bewilligt.

Davon sind bis zum Abschluss der Projektphase Gesamtsanierung im Jahr 2020 voraussichtlich 247,5 Millionen Franken aufgebraucht, es kann also mit einem Restkredit von 32,9 Millionen Franken gerechnet werden.

Die Kantone hatten die 1985 nach grossen Umweltproblemen geschlossene Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) nur sieben Jahre betrieben. Die Gesamtsanierung ist mittlerweile weit fortgeschritten: Mitte Juli 2015 wurde die letzte Schaufel Abfall aus der Deponie zurückgebaut und abtransportiert.

Bilder der Sondermülldeponie aus dem Jahr 1983: