Herr Vogt, Sie überblicken bei der BDO AG unglaubliche 32 Jahre. Welches war die grösste Veränderung?

Rudolf Vogt: In meiner Anfangszeit waren wir vorab auf lokale Betriebe fokussiert. Im internationalen Bereich hatten wir nur wenige Mandate. Heute ist die BDO AG in 160 Ländern der Welt vertreten. Weltweit sind wir in unserem Bereich heute die Nummer fünf, in der Schweiz umsatzmässig die Nummer vier. Unser Anspruch ist, möglichst viele Branchen im Bereich KMU und grössere mittlere Unternehmen (MU+) abdecken zu können. Heute machen wir in der Region Nordwestschweiz, zu der die beiden Basel und der Aargau zählen, so viel Umsatz wie bei meinem Eintritt in der ganzen Schweiz.