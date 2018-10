«Gut, kommt Spitalsteuer weg»

Bei einer ersten Sichtung erkennt auch der grüne Grossrat und Arzt Severin Lüscher erfreut etliche Punkte wieder, die seine Fraktion seit langem fordert. Gut sei, «dass der alte Zopf Spitalsteuer abgeschafft und in den kantonalen Steuerfuss integriert wird». Die Gesetzesgrundlage zur Finanzierung der ambulanten sektoriellen Psychiatrie begrüsst Lüscher ausdrücklich. Auch das Bekenntnis der Regierung zu den gemeinwirtschaftlichen Leistungen sei wichtig: «Es geht nicht an, richtigerweise den Häusern Ausbildungsverpflichtungen aufzuerlegen, doch bei der ärztlichen Weiterbildung in Spitälern finanziell zu klemmen». Lüscher ärgert «das Wettrüsten KSA/KSB». Es sei mehr koordinierend einzugreifen, wie die Regierung will.