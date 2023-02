Rothrist Tesla-Fahrer bedient Auto-Display und verursacht einen Frontalcrash In Rothrist ist es am späten Dienstabend zu einer Kollision gekommen, weil ein Autofahrer seine Aufmerksamkeit auf sein Display und nicht auf die Strasse gerichtet hat. Eine Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto geborgen werden.

Die beiden Fahrzeuge sind beim Unfall stark beschädigt worden. Kapo AG

Es ist bereits 23.00 Uhr, als ein Tesla-Fahrer am Dienstagabend auf dem Grüthgässli in Rothrist unterwegs ist. Während der Fahrt bedient er das Display seines Autos. Dabei bemerkt er nicht, dass er auf die Gegenfahrbahn gerät.

Ihm kommt ein Volvo entgegen, dessen Lenkerin nicht mehr rechtzeitig anhalten kann. Deshalb kommt es zu einer Frontalkollision. Durch den Aufprall verformt sich der Volvo so stark, dass die Frau, die darin sitzt, nicht mehr selbst aus dem Auto befreien kann. Sie muss von der Feuerwehr Rothrist geborgen werden. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau am Mittwochmorgen in einer Mitteilung.

Beim Unfall verletzten sich beiden Personen leicht. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden.

Zum Abtransport stand sogar ein Abschleppdienst mit Kran im Einsatz. Der 38-jährige Verursacher wurde angezeigt. Beim Ereignis standen Polizeipatrouillen der Regionalpolizei Zofingen und der Kantonspolizei Aargau, wie auch die Strassenrettung der Feuerwehr Rothrist und Ambulanzen im Einsatz, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

