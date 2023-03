Rothrist Kunden von Möbelhaus warten vergeblich auf Geld oder Möbel Seit bald einem Jahr warten Kunden der Tonus Home AG, dass sie geleistete Vorauszahlungen zurückbekommen oder dass irgendetwas zu ihren Gunsten geschieht.

Im ersten Stock des Bürohauses am der Bernstrasse in Rothrist Befindet sich der Ausstellungraum von Tonus Home, der schon eine Weile geschlossen ist. Markus Mathis

Er habe für bestellte Möbel eine Anzahlung von 3000 Franken geleistet, schrieb ein Mann aus dem Kanton Waadt dem Betreibungsamt von Rothrist. Diese habe er aber nie erhalten. Eine Rückzahlung sei ihm vom Rothrister Möbelhaus Tonus Home AG in Aussicht gestellt worden. Dieses habe dann aber auf keine Anrufe oder Mails mehr reagiert.

Nachzulesen ist das im Amtsblatt des Kantons Aargau. Auf Google Maps finden sich in den Rezensionen zum Möbelhaus viele ähnliche Meldungen: «Im Mai 2022 bei Tonus Home eine Bestellung aufgegeben, persönlich in der Filiale und 50 Prozent bereits bezahlt», schreibt ein Kunde. Die Verantwortlichen seien nicht zu erreichen, nicht telefonisch, nicht per E-Mail und auch nicht vor Ort. «Meine Möbel habe ich nicht, und auch nicht mein Geld.»

Wie der Handelsregisterauszug der Firma verrät, wurde das Möbelhaus von Leuten aus Aarburg 2018 in Luzern gegründet, der Sitz später nach Rothrist verlegt. Es gab eine Filiale in Zürich und für die Vermarktung setzte man auf soziale Medien. Auf Instagram hat Tonus Home doppelt so viele Follower wie das das Möbelhaus XXXLutz Schweiz, was vermuten lässt, dass man hier wohl ein wenig nachgeholfen hat. Ansonsten war das Möbelhaus bis im letzten Frühling unauffällig.

Im vergangenen Sommer traten dann alle drei Verwaltungsräte zurück, in der Firma gibt es seither keine Ansprechpartner mehr. Das ist auch der Grund, warum die Betreibungen nun im Amtsblatt erscheinen, denn sie können niemandem mehr zugestellt werden.

Die Geprellten müssen weiteres Geld ausgeben

Die Frage ist indes: Warum ist im vergangenen Jahr so wenig passiert, was den Kunden geholfen hätte? Tonus Home ist nicht konkurs. Der Ausstellungsraum in Rothrist ist nicht versiegelt, wie ein Augenschein vor Ort ergab – es stehen nach wie vor Möbel drin.

In Gang gekommen ist aber ein langwieriger Prozess. Das Handelsregisteramt stellt, wie dort zu erfahren ist, einen Organisationsmangel fest, wenn eine Aktiengesellschaft keine Verwaltungsräte mehr hat. Die Firma werde gemahnt, den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen. Wenn das nicht geschieht, wird der Fall ans Gericht überwiesen. Das war bei Tonus Home der Fall. «Der Fall ist bei uns hängig», sagt Josefina Grossenbacher, Gerichtsschreiberin beim Bezirksgericht Zofingen. Einzelheiten darf sie keine preisgeben.

Bis der Fall beim Konkursamt landet, wo die Aktiva des Möbelhaus zugunsten der Gläubiger verwertet werden, kann es also noch dauern. Bis dahin benötigen die geprellten Kunden Geduld – und noch mehr Geld. Wieviel, beschrieb die «Basler Zeitung» in einem Erfahrungsbericht vergangenen November.

Offensichtlich hatte der Chefredaktor für ein Sofa eine Anzahlung von 2000 Franken geleistet und reiste, als die Möbel nicht eintrafen, nach Rothrist. Dem Betreibungsamt bezahlte er Fr. 73.30 für das Versenden des Zahlungsbefehls, Fr. 27.25 wurden fällig, da er nicht zugestellt werden konnte. Weil es keine Verantwortlichen mehr bei Tonus Home gibt, musste der Zahlungsbefehl im Schweizerischen Handelsamtsblatt und im Kantonalen Amtsblatt veröffentlicht werden, was weitere 300 Franken kostete. Schliesslich wurde ihm mitgeteilt, dass er, falls er den Konkurs über Tonus Home eröffnen wolle, weitere 3000 Franken aufbringen müsse.