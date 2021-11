Betrunkener 18-Jähriger baut Unfall – als die Polizei bei ihm zuhause auftaucht, greift er die Beamten an

Mit zu viel Alkohol im Blut ist ein junger Mann in der Nacht auf Samstag in Rothrist gegen einen Betonsockel geprallt. Als die Polizisten den 18-Jährigen in seiner Wohnung aufsuchten, ging er auf sie los. Obwohl er sich wehrte, konnte ihn die Polizei festnehmen.