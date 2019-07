Am 21. Juli werde die Geschäftsleitung über Vorschläge zuhanden der Basis informieren. Als mögliche Kandidatinnen im Gespräch sind in den Medien SP-Nationalrätin Yvonne Feri, aber auch die frühere Grossratspräsidentin und stellvertretende Lehrerverbands-Geschäftsführerin Kathrin Scholl. Scholl sagt dazu, es sei eine Option gewesen, weil die Herausforderungen dieses Departements spannend sind. Sie habe die Prioritäten aber anders gesetzt.

CVP: Nomination nicht auf Biegen und Brechen

Derzeit finden auch in der CVP Gespräche mit möglichen Kandidierenden statt, so Präsidentin Marianne Binder. Eine allfällige Nomination ist im August angesetzt. Entscheidend seien Eignung und Kompetenz, gerade auch angesichts der Herausforderungen im Gesundheitsdossier.

Und da habe die CVP das Privileg, gewichtige Persönlichkeiten in den Reihen zu haben: «Trotz der gedrängten Zeit muss aber Raum sein für sorgfältige Abklärungen, gerade auch für mögliche Kandidierende. Auf Biegen und Brechen zu nominieren, kommt für uns nicht infrage.» Von Anbeginn immer wieder als mögliche Kandidatin genannt werden in den Medien vorab die CVP-Nationalrätin und Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel, sowie die Grossrats-Vizepräsidentin und Präsidentin des kantonalen Spital- und Heimverbandes Vaka, Edith Saner.

Intensive Überlegungen macht man sich auch in der GLP. Die Bezirkspartei Baden hat schon mal den neuen Grossrat Gian von Planta als Kandidaten vorgeschlagen. Man hört auch immer wieder den Namen der Fraktionschefin im Grossen Rat, Barbara Portmann.

Die Gespräche intern laufen, so Präsident Beat Hiller. Am 9. August findet eine Mitgliederversammlung statt. Da soll erst geklärt werden, ob die GLP antreten soll. Falls die Basis Ja sagt, schlage der Vorstand sofort eine Person vor, so Hiller. Dies, weil die Zeit bis zur Wahl am 20. Oktober knapp ist. (mku)