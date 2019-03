Ich bin immer offen für konstruktive Kritik, mir ist aber wichtig, dass diese auf Fakten beruht. Das habe ich bei der Kritik der SVP-Geschäftsleitung an mir weitgehend vermisst.

An der Medienkonferenz hat Ihr Parteipräsident Sie offen kritisiert – wie reagieren Sie darauf?

Frau Roth, warum waren Sie nicht dabei an der Medienkonferenz der SVP?

Sie haben also das Gefühl, die Kritik erfolgt auf persönlicher Ebene – oder die SVP Aargau schätzt die Situation falsch ein?

Die Kritik kommt nach diversen Vorkommnissen der letzten Monate. Ich habe sicher Fehler gemacht im Umgang mit der Gesundheitskommission und bei meiner Aussage betreffend Vorstösse. Dafür habe ich mich entschuldigt.

Ihre Partei findet, Sie hätten in den letzten zwei Jahren mehr Hilfe annehmen sollen, gerade als Quereinsteigerin in der Politik – sehen Sie das im Rückblick auch so?