Roni Baerg wuchs in Paraguay in einer Mennonitengemeinde auf. Mit 25 flüchtete die heute 44-Jährige in die Schweiz. Wie geht das, noch einmal ein Leben zu beginnen – traumatisiert und an einem Ort, an dem man alles andere als heimisch ist?

Die Geschichte von Roni Baerg füllt mittlerweile ein Buch. Das ist ein Grund, weshalb sie heute wieder nach vorne schauen kann. Im Video spricht Roni Baerg über Heimat und Hartnäckigkeit, über Wunden und Narben, über sich selbst und über die Aargauer, die sie so liebt, obwohl sie sie noch immer nicht ganz verstehen.