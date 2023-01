Römisch-Katholische Kirche Neue Synodenpräsidentin gewählt – Regierungsrat Alex Hürzeler Diözesanabgeordneter Das neue Kirchenparlament der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau hat sich zu einer konstituierenden Synode getroffen. Christa Koch-Häutle zur neuen Präsidentin gewählt. Regierungsrat Alex Hürzeler richtete ein Grusswort an die Synode.

Getagt wurde im Grossratssaal in Aarau. zvg

Das Parlament der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau hat Christa Koch-Häutle aus Suhr zur neuen Synodenpräsidentin und Matthias Schüepp aus Zufikon zum neuen Vizepräsidenten gewählt. An der konstituierenden Sitzung vom 12. Januar im Grossratssaal in Aarau wurden sowohl zudem der Kirchenratspräsident als auch die weiteren Mitglieder des Kirchenrats in ihrem Amt bestätigt, wie die Römisch-Katholische Kirche Aargau mitteilt.

Neue Synodenpräsidentin: Christa Koch-Häutle. zvg

Der alte und neue Präsident des Kirchenrats heisst Luc Humbel, die Geschäftsprüfungskommission wird wiederum von Markus Ursprung präsidiert, das Rekursgericht von Martin Süess.

Regierungsrat Alex Hürzeler, der zusammen mit Kirchenratspräsidenten Luc Humbel erneut zum Diözesanabgeordneten gewählt wurde, richtete im Namen des Gesamtregierungsrats ein Grusswort an die Synode. Hürzeler habe die gute Zusammenarbeit von Kirche und Staat im Aargau unterstrichen, heisst es in der Mitteilung. Der Bildungsdirektor freue sich auf den gemeinsamen Auftritt als Gastkanton bei der diesjährigen Vereidigung der Schweizergardisten am 6. Mai in Rom. Zudem habe Hürzeler die wichtige soziale und kulturelle Rolle der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau betont.

Regierungsrat Alex Hürzeler wurde zusammen mit Kirchenratspräsidenten Luc Humbel zum Diözesanabgeordneten gewählt. zvg

Der bisherige Synodenpräsident Andreas Gubler wurde neu als Stimmenzählender zusammen mit den drei bisherigen Bernadette Bernasconi, Daniel Holenstein und Thomas Busslinger gewählt. Bernadette Bernasconi aus Moosleerau bleibt Fondsfachrätin des Ökofonds.

An der Sitzung wurde neben den Wahlen auch zudem ein Projektierungskredit von 350’000 Franken für das Domherrenhaus in Solothurn genehmigt. Das in die Jahre gekommene Gebäude soll einem Ersatzneubau weichen. Das Architekturbüro :mlzd in Biel erhielt den Zuschlag für die Realisierung eines Mehrfamilienhauses. Der Kredit wird für die bevorstehende Planungsphase benötigt. (phh)

So soll der Ersatzneubau des Domherrenhauses einmal aussehen. Visualisierung