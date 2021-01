Risikogruppen werden wieder speziell geschützt – in welchen Branchen das zu Problemen führen kann

Bluthochdruck, Diabetes, oder auch Krebs. Wer an einer dieser Krankheiten leidet (die Aufzählung ist nicht abschliessend) und sich mit Corona infiziert, bei dem ist die Gefahr gross, dass er oder sie einen schweren Krankheitsverlauf haben wird. Gleiches gilt für Schwangere.

Einzelbüro, Schichtarbeit oder Schutzausrüstung

Sie alle werden deshalb seit dieser Woche am Arbeitsplatz wieder speziell geschützt . So schreibt es der Bund vor. Das bedeutet in erster Linie Homeoffice. Ist dies nicht möglich, kann der Arbeitgeber der gefährdeten Person eine andere Aufgabe geben: Eine, die von zu Hause aus machbar ist. Oder aber er muss vor Ort Massnahmen treffen, um seine Angestellten bestmöglich zu schützen. Diese Massnahmen können je nach Arbeit unterschiedlich sein: Ein Einzelbüro, Schichtarbeit oder Schutzausrüstung, um nur einige Beispiele zu nennen.

Voller Lohn muss weiterhin bezahlt werden

Nur wenn all diese Massnahmen nicht, oder nur ungenügend, umsetzbar sind, müssen Menschen der Risikogruppe nicht weiter zur Arbeit. Dazu müssen sie allerdings von sich aus die Arbeit ablehnen und begründen, wieso die vom Arbeitgeber getroffenen Schutzmassnahmen nicht ausreichen würden. Der Arbeitgeber kann dafür ein ärztliches Attest verlangen. Doch dann muss der Arbeitgeber die Personen freistellen und ihnen weiterhin den vollen Lohn bezahlen.