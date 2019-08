Die Chefs der Firma «Sonne-Snäck» müssen über die Bücher. Auf einer Flipchart in ihrem Büro ist das Problem aufgezeichnet: Es kommt nicht genug Geld rein. Ihr Produkt, ein gesunder Pausenriegel, muss teurer werden. «Die Kosten fürs Rohmaterial belaufen sich auf 10 000 Franken, die für die Lohnzahlungen sogar auf 12 000 Franken», sagt einer der Bosse, der weder Anzug noch Krawatte trägt, kein schickes Auto fährt und auch nicht Betriebswirtschaft studiert hat. Nein. Nathanael ist elf Jahre alt. Er hat gerade Sommerferien und macht bei einer neuen Projektwoche des Kantons Aargau mit. «Start Up Kids: Kinder entwickeln eine Geschäftsidee» heisst das Pilotprojekt, das diese Woche im Naturama durchgeführt wurde. Die Projektwoche startete zuerst in der Westschweiz und hat zum Ziel, Kindern das Unternehmertum näher zubringen. Im Aargau stösst das auf Interesse: 20 Kinder haben sich angemeldet, es gibt bereits eine Warteliste.

Hohes Niveau der Kinder überrascht die Coaches

«Mein Mami hat gesagt, die Projektwoche wäre doch was für mich», sagt «Riegel-Boss» Nathanael, der später gerne Jurist werden möchte. Oder Unternehmer. Dafür legt er jetzt die Grundsteine: Die Coaches von «Start Up Kids» erklären den Kindern spielerisch, was es heisst, eine Firma zu gründen und zu führen. Jedes Kind hat sich mit einer eigenen Idee beworben, aber nur vier Vorschläge werden in Gruppen im Detail besprochen. So wollte Lia (12) eigentlich den Transport von Ski vereinfachen. Das Tragen sei ja immer so anstrengend, sagt sie. Ihr Einfall kam aber nicht durch und so arbeitet sie jetzt in einer Gruppe, die sich mit der Umsetzung von Tills (13) Idee beschäftigt. Der Bub will ein Restaurant gründen, in dem Roboter die Gäste bedienen.

«Ja, wie sollen die Roboter denn aussehen?», fragt Landammann Urs Hofmann. Der Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres, besucht zusammen mit Staatsschreiberin Vinzenca Trivigno die Kinder in der Projektwoche und nimmt ihre Projekte unter die Lupe.