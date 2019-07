Er würde gerne noch einige Jahre weiter machen. Doch jetzt ist Schluss. Oberrichter Ruedi Bürgi wird pensioniert und muss das Obergericht nach 35 Jahren verlassen. Einspruch zwecklos. Wir treffen ihn am Obergericht. Zuerst sitzen wir in seinem Büro, dann wechseln wir in den Gerichtssaal. Er spricht präzis, strukturiert und sehr offen. Von der Leidenschaft für seinen Beruf, die er sich bis heute erhalten hat. Über Recht und Gerechtigkeit. Und man spürt die leise Wehmut über den Abschied. Im Handball standen Sie viele Jahre im Tor. Gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen einem guten Torhüter und einem guten Hüter des Rechts? Ruedi Bürgi: Was für eine Frage! (überlegt) Beide, Torhüter und Richter, haben eine bewahrende, schützende Aufgabe, der eine verhindert ein Tor, derandere entscheidet, ob das Recht eingehalten ist. Und beide müssen sich an die Normen halten, der Torhüter an die Regeln des Spiels, der Richter an die Gesetze. Das passt tatsächlich gut zu mir.

Aber: Vorsicht mit Regeln! Wie meinen Sie das? Der Gedanke, mit möglichst umfassenden Regeln würden Probleme vermieden, ist ein Trugschluss. Normen können nur mithelfen, das Zusammenleben zu ordnen, indem sie Leitplanken setzen. Aber es gilt: Nur das Nötige regeln, mit je weniger Regeln man auskommt, desto besser kann man sie handhaben. Ein gutes Gesetz ist eines, das vieles umfasst und dennoch schmal bleibt.

Sie waren fünf Jahre Obergerichtsschreiber, danach 30 Jahre Oberrichter – wie bleibt man dabei so fröhlich? Ganz einfach: Ich mache meine Arbeit gern. Ich habe es bis heute für ein Privileg gehalten, Oberrichter sein zu dürfen. Wollten Sie schon als Kind Richter werden? Nein. Es zog mich als Jugendlicher eher zur Literatur und zu den Sprachen. Zuerst habe ich ja auch nicht Jus studiert, sondern Französisch und Spanisch. Und dann? Dann habe ich erkannt, dass mich die Juristerei doch mehr anzog, ich sah die breiteren Berufsmöglichkeiten, obwohl mir – aus heutiger Sicht – die Arbeit als Lehrer, die Arbeit mit jungen Menschen, auch sehr gut gefallen hätte. Warum sind Sie Richter und nicht Anwalt? Ein Anwalt muss wohl immer auch Lösungen suchen, das würde zu mir passen, aber er muss häufig nach den Interessen seiner Klienten kämpfen, darf die Konfrontation nicht scheuen, muss offensiv sein. Als Mensch bin ich aber einer, der sich gerne alles gründlich von allen Seiten her anschaut, der beobachtet, abwägt und dann entscheidet. Argumentieren liegt mir, streiten jedoch kann ich nicht so gut. Da passt das Amt des Richters also schon zu meiner Persönlichkeit. Hat man als Oberrichter ein strenges Leben? Ja, die Arbeitsbelastung ist hoch, da hätte es einem manchmal schon zu viel werden können, aber die Arbeit ist so erfüllend und spannend zugleich, dass die Frage des Aushaltens nie ein Thema war. Und da ich die Arbeit gründlich machen, mich in die Fälle hineinleben wollte, hat es mich auch nie gestört, den nötigen Einsatz zu leisten. Was sagt Ihnen 5.46? Das ist die Abfahrtszeit des Zuges in Wohlen, mit dem ich am Morgen jeweils zur Arbeit nach Aarau fahre. Das hat sich so ergeben, es macht mir nichts aus, früh aufzustehen, und ich schätze es, wenn ich in den Morgenstunden ungestört arbeiten kann.