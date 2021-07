Verhängnisvolle Blaufahrt: Nach einem Ausflug in ein Gerstenfeld steht ein Autolenker vor Gericht

Die Flucht nach vorne kann manchmal das richtige Rezept sein, in diesem Fall war sie es nicht: In Rheinfelden wollte vor rund zwei Jahren ein Autolenker der Polizei entkommen. Geendet hat die Fahrt mitten in einem Gerstenfeld. Heute musste sich der 34-Jährige vor Gericht verantworten.