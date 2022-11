Rettungswesen Meistens halten Ambulanzen die geforderte Zeit ein – nur in einem Einsatzgebiet werden die Vorgaben nicht erfüllt Rettungsdienste im Aargau müssen in 80 Prozent aller Notfälle innerhalb von 15 Minuten am Unfallort sein. Aufgrund einer Interpellation legte der Kanton konkrete Zahlen zu den Einsatzgebieten vor.

Innerhalb von einer Viertelstunde sollte eine Ambulanz beim Patienten sein. Dies zumindest in 80 Prozent der Fälle – so die kantonale Vorgabe. Bild: Walter Schwager

Wer die Nummer 144 wählt, dem sollte innert weniger Minuten geholfen werden. Für alle Rettungsdienste gelten im Aargau deshalb dieselben Auflagen: Sie brauchen eine Bewilligung und müssen in 80 Prozent aller Notfälle innert 15 Minuten nach der Alarmierung am Unfallort sein.

Dass die Rettungsdienste auch um die Zuständigkeit streiten, zeigt der Fall von zwei Organisationen, die sich diese Woche vor dem Bezirksgericht Muri gegenüberstanden. Dabei ging es um eine Hausgeburt, beide Teams waren der Meinung, den Lead über den Einsatz beanspruchen zu können, was zu einer lautstarken Auseinandersetzung vor der Patientin führte.

Nur ein Rettungsdienst kann die Vorgaben nicht erfüllen

Dass sich zwei Rettungsdienste in die Quere kommen können, liegt in der Natur der Sache: Im Aargau gibt es insgesamt elf Rettungsdienststandorte. Betrieben werden diese in der Mehrheit von den verschiedenen Spitälern, in zwei Fällen von privaten Organisationen, dem Rettungsdienst Neeser in Wohlen und dem Rettungsdienst Intermedic in Berikon. Wobei die Rettungssanitäter vor Gericht auch aussagten, dass die Zusammenarbeit in den meisten Fällen problemlos funktioniere.

Die Kantonale Notrufzentrale entscheidet, welches Team – manchmal auch mehrere – zu einem Einsatz aufgeboten wird. Dies hängt mit der geografischen Nähe zum Einsatzort und der Qualifikation zusammen.

Doch halten die Rettungsdienste die kantonale Vorgabe ein, in mindestens 80 Prozent der Einsätze in weniger als 15 Minuten nach Alarmeingang am Einsatzort zu sein? «Eine Mehrheit» tue dies, heisst es im kantonalen Gesundheitsversorgungsbericht. FDP-Grossrat Tobias Hottiger wollte es genauer wissen und reichte eine Interpellation ein. Darauf hin lieferte der Regierungsrat die entsprechenden Zahlen:

Darum erfüllt Leuggern die Vorgaben nicht

Nur das Spital Leuggern konnte die Vorgabe von 80 Prozent knapp nicht einhalten. «Das Einsatzgebiet Leuggern ist geografisch weitläufig. In Richtung Zürich sind die Ortschaften ab Bad Zurzach nicht innerhalb von 15 Minuten erreichbar», schreibt dazu der Regierungsrat. Ebenfalls sei die Ortschaft Lengnau nicht innerhalb des Zeitrahmens erreichbar.

«Dazu kommt, dass der Rettungswagen vielfach ein Zentrumsspital als Zielspital anfahren muss», heisst es weiter. Dies führe zu längeren Einsatzzeiten, und so werde dann bei weiteren Einsätzen auch öfters ein Team aus einer anderen Region aufgeboten. «Dies wiederum führt zu einer längeren Anfahrtszeit bis zum Einsatzort im Einsatzgebiet Leuggern und wirkt sich somit negativ auf die Einhaltung der Hilfsfrist aus.»

Die Witterung, abgelegene Einsatzorte oder ein hohes Verkehrsaufkommen sind Faktoren, die im ganzen Aargau negative Auswirkungen auf die Zeit bis zum Eintreffen der Ambulanz haben können. «Auch eine grosse Distanz vom Standort des Rettungsdienstpersonals zum Standort des Rettungswagens kann die Hilfsfrist verlängern.»

Grundsätzliche Fragen werden im Grossen Rat diskutiert

Schliesslich stellt sich die Frage, ob sich in Zukunft etwas ändern wird, respektive, ob es Optimierungspotenzial gibt. Dies bejaht der Regierungsrat: «Deshalb wird im Rahmen der Ausarbeitung der neuen Gesundheitspolitischen Gesamtplanung (GGpl) ein Schwerpunkt auf das Thema Rettungswesen gelegt.»

Dabei seien grundlegende Fragen, wie beispielsweise, wann welcher Rettungsdienst aufgeboten werden soll oder welche Zielwerte im Aargauer Rettungswesen erreicht werden sollen, zu beantworten. «Hierzu hat bereits ein mehrfacher Austausch mit den im Kanton Aargau tätigen Rettungsdiensten und weiteren Spezialisten des Rettungswesens stattgefunden.»