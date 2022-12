Rettungsschirm 2,5 Millionen für Axpo-Chefs: Giezendanner und Suter fordern Boni-Verbot – auch Aargauer Regierungsrat für Lohnobergrenze Per Notrecht hat der Bundesrat für die Axpo einen Rettungsschirm von vier Milliarden Franken aktiviert. Die Verantwortlichen müssen aber zur Kasse kommen, fordern SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner und SP-Nationalrätin Gabriela Suter. Auch die Aargauer Regierung stellt Bedingungen.

Eigentlich hätte nach dem Ständerat nächste Woche der Nationalrat über den Rettungsschirm entscheiden sollen. Doch nun ging alles ganz schnell: Der Bundesrat wollte den parlamentarischen Entscheid für die gesetzliche Grundlage nicht mehr abwarten. Energieministerin Simonetta Sommaruga informierte am Dienstagmorgen über den 4-Milliarden-Franken-Rettungsschirm, den der Bund via Notrecht für die Elektrizitätsbranche beschlossen hat angesichts der drohenden Liquiditätsprobleme.

So prekär die Situation für die Axpo im Speziellen offensichtlich ist, so sehr pochen erste Politiker nun aber auch auf finanzielle Konsequenzen für die Verantwortlichen.

Für den Aargauer SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner ist klar:

«Es dürfen keine Boni für die Axpo-Chefs auf Kosten der Steuerzahler ausbezahlt werden.»

Solange das Unternehmen unter dem Rettungsschirm des Staates sei, müssten die Manager auf variable Lohnbestandteile verzichten. Ein entsprechender Passus müsse entsprechend noch eingebaut werden in die Bedingungen.

«Es kann nicht sein, dass Verwaltungsräte und Geschäftsleitung noch zusätzlich entschädigt werden für eine Situation, die sie mitzuverantworten haben», so Giezendanner zur AZ.

2,5 Millionen Franken Boni

Laut Axpo-Geschäftsbericht 20/21 erhielt CEO Christoph Brand für das entsprechende Jahr einen Fixlohn von 629'000 Franken und zusätzlich einen variablen Lohn (Bonus) von 585'000 Franken. Insgesamt belief sich der Anteil des variablen Lohns für die sechsköpfige Geschäftsleitung auf 2,53 Millionen Franken. Pro normalem Konzernleitungsmitglied sind das also durchschnittlich rund 390'000 Franken zusätzlich zum Fixlohn.

Boni-Verbot: Gabriela Suter reicht Antrag ein

Gemäss Sommaruga sind Boni-Verbote kein Bestandteil des Beschlusses. Aber der politische Druck, dies zu tun, kommt auch von der Partei der SP-Bundesrätin: Die SP will bei der Beratung des Gesetzes in der Herbstsession ein Boni-Verbot für Unternehmen fordern, die ein Rettungsschirm-Darlehen beantragen. Nationalrätin Gabriela Suter wird dazu einen Einzeleintrag einreichen. Suter:

«Es wäre absolut stossend und für die Steuerzahlenden unverständlich, wenn Unternehmen, die mit Milliarden von Staatsgeldern unterstützt werden, trotzdem noch Boni auszahlen würden.»

Auch Kanton Aargau stellt Lohn-Forderung

Auch der Kanton Aargau stellt als Teilbesitzer der Axpo Bedingungen betreffend Löhne. Bereits in der Vernehmlassung zum Bundesgesetz über einen Rettungsschirm für die Elektrizitätswirtschaft hielt der Regierungsrat fest:

«Sollte ein Darlehen tatsächlich in Anspruch genommen werden, so ist eine Lohnobergrenze für alle Mitarbeitenden (inklusive Geschäftsleitung) sowie alle Mitglieder des Verwaltungsrates des betroffenen Unternehmens während der Dauer des Darlehens einzuführen.»

Der Kanton Aargau ist mit 28 Prozent an der Axpo beteiligt. 14 Prozent direkt und weitere 14 Prozent über die AEW Energie AG, die wiederum zu 100 Prozent dem Kanton gehört.

Giezendanner warnt: «Es besteht ein Milliarden-Verlust-Risiko für den Aargau.» Der Kanton müsse im Interesse der Steuerzahler also besonders genau hinschauen bei diesem Rettungsschirm.

Gewinne und Liquiditätsprobleme: ein Widerspruch?

In Sachen Boni-Verbot sind Giezendanner und Suter im Einklang. Anders sieht es aus beim Umgang mit Übergewinnen von Stromproduzenten. Die SP-Politikerin fordert seit Tagen, dass Stromkonzerne in der jetzigen Krise Übergewinne abgeben müssen. Für den SVP-Politiker ist dies ein No-Go.

Kein Paradox: Gabriela Suter erklärt, warum sie weiter Übergewinne der Axpo ins Visier nimmt. Alex Spichale

Es klinge zwar paradox, dass die Axpo einerseits Liquiditätsprobleme habe und andererseits Übergewinne entstehen würden, so Suter: «Aber es stimmt, denn: Beim Rettungsschirm-Darlehen handelt es sich um die Behebung eines Liquiditätsengpasses der Axpo.» Gleichzeitig würden die Stromproduzenten aktuell auf dem freien Markt Rekordpreise erzielen, obwohl ihre Produktionskosten nicht gestiegen seien, kritisiert Suter. «Damit nehmen sie in Kauf, dass Unternehmen in Konkurs gehen und viele Menschen bald ihre Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können. Diese Übergewinne müssen abgeschöpft und an Bevölkerung und Wirtschaft rückverteilt werden.»

Hintergrund der aktuellen Liquiditätsprobleme einer Axpo: Weil der Strompreis so stark gestiegen ist, verlangt die Börse horrende Nachzahlungen von Sicherheitsleistungen für Strom, der zu einem früheren Zeitpunkt, als die Strompreise noch tiefer waren, auf dem Terminmarkt verkauft wurde.