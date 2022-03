Rettungsaktion Suche nach Verschütteten: Feuerwehr im ukrainischen Sumy steht mit Ausrüstung aus dem Aargau im Einsatz Bei einem russischen Bombenangriff in der Nacht auf Dienstag wurden in der ukrainischen Stadt Sumy mehrere Menschen verschüttet. Videos zeigen Rettungskräfte, die mit Jacken der Stützpunktfeuerwehr Baden ausgerüstet sind, bei der Suche nach den Opfern. Das Material brachte einst der Verein Help-Point Sumy aus Wohlen in die Ukraine.

Rettungskräfte mit Material aus dem Aargau im Einsatz im ukrainischen Sumy. CH Media Video Unit / fh

In der Nacht auf Dienstag kam es in der nordukrainischen Stadt Sumy zu Luftangriffen russischer Truppen. Videos von den Lösch- und Bergungsarbeiten zeigen Feuerwehrleute mit Ausrüstung aus dem Aargau, unter anderem Brandschutzjacken der Stützpunktfeuerwehr Baden. Doch warum ist die Feuerwehr in Sumy mit Material aus dem Aargau ausgerüstet?

Der Verein Help-Point Sumy aus Wohlen brachte seit 2006 rund 15 Jahren lang Hilfsgüter in die Stadt, darunter auch Feuerwehrmaterial. Dabei wurden auch Feuerwehrautos wie Tanklöschfahrzeuge aus Wohlen und Bünzen, eine Autodrehleiter aus Gland VD oder ein Kommandofahrzeug der Feuerwehr Luzern in die Ukraine transportiert.

Die Fahrzeuge wurden in der Schweiz aus Altersgründen ausgemustert, in Sumy waren sie aber hochwillkommen, weil dort nur Jahrzehnte alte Feuerwehrautos aus sowjetischer Zeit im Einsatz standen. Der Verein Help-Point Sumy brachte auch Brandschutzjacken, Feuerwehruniformen, Helme, Stiefel und weiteres Material in die nordukrainische Stadt. Diese wurden jeweils von Feuerwehrkorps in der Region gespendet, die ihre Ausrüstung erneuerten.

Ex-Präsidentin von Help-Point Sumy: «Mir geht das Schicksal der Menschen sehr nahe»

Marianne Piffaretti, die ehemalige Präsidentin des Vereins, der im Sommer 2021 aufgelöst wurde, hat immer noch täglich Kontakt nach Sumy. «Mir geht das Schicksal der Menschen in Sumy sehr nahe, ich habe viele Bekannte dort, die nun in Gefahr sind und die Stadt nicht verlassen können», sagt sie. Die Videos der Feuerwehrleute, die mit Material im Einsatz sind, das ihr Verein nach Sumy gebracht hat, lösen bei Piffaretti gemischte Gefühle aus.

«Es ist sehr traurig zu sehen, welche Zerstörung der Krieg anrichtet, dass in der Stadt bei den russischen Angriffen viele Menschen sterben und verletzt werden. Aber ich sehe auch, dass unser Material gebraucht wird – wenn die Feuerwehrleute damit Menschen retten können, ist das ein Lichtblick.»

Dennoch sei die Situation in der Stadt schwierig, sagt die Wohlerin, so habe ihr zum Beispiel eine Ärztin berichtet, dass die Spitäler überlastet seien mit Patienten und das medizinische Material knapp werde. Zudem fehle es zunehmend auch an Benzin und es sei grundsätzlich gefährlich, sich in der Stadt zu bewegen, weil man nie wisse, wann die Russen wieder mit dem Beschuss anfangen würden.

Marianne Piffaretti, die ehemalige Präsidentin des Vereins Help-Point Sumy. Fabian Hägler

Ich weiss, dass am Dienstag ein paar Tausend Menschen über einen humanitären Korridor nach Poltawa gebracht werden konnten, sagt Marianne Piffaretti. Allerdings musste die Evakuierung nach dem Mittag abgebrochen werden, weil wieder Schüsse fielen. Für den Mittwoch hat das russische Verteidigungsministerium erneut eine Feuerpause bekannt gegeben, ob diese auch eingehalten werde und die Menschen sicher aus der Stadt gebracht werden könnten, sei aber nicht sicher.

«Zudem gibt es ältere und kranke Menschen, die gar nicht evakuiert werden können, für sie ist die Situation in der Stadt schlimm», sagt Piffaretti. Sie hofft, dass es möglichst bald einen Waffenstillstand gibt, sagt aber auch, dass die russischen Bedingungen dafür für die Ukraine praktisch unannehmbar seien.