Restaurierung Olga Mykhiienko flüchtete aus der Ukraine – nun verhilft sie Büchern der Sammlung Murensia zu neuem Glanz Im Frühling 2022 suchte Olga Mykhiienko mit ihrer Familie Zuflucht in der Schweiz. In Hunzenschwil fand die 48-Jährige nun eine Stelle in einem Atelier für Buchrestaurierung. Mit diesem Handwerk kennt sie sich bestens aus.

Olga Mykhiienko aus der Ukraine arbeitet für das Atelier Strebel AG. Bild: Mathias Förster

Arbeit, wo bist du? Obwohl viele der ukrainischen Geflüchteten gut ausgebildet sind, bleibt ein Grossteil von ihnen in der Schweiz ohne Stelle. Olga Mykhiienko, die mit ihrer Familie in Muri wohnt, hatte mehr Glück. Seit Anfang Jahr arbeitet sie in einem 40-Prozent-Pensum und macht das, was sie in ihrer Heimat über Jahre mit Leidenschaft getan hatte: Sie restauriert Bücher von historischem Wert.

Es sind nicht länger Bücher, die innerhalb der Ukraine im Antiquariat des Ehepaars Mykhiienko landen. Nun sind es Bücher in der Schweiz, und sie stammen aus der Sammlung Murensia. Diese ist im Rahmen der Geschichtsschreibung zu «1000 Jahre Kloster Muri» entstanden und sammelt Publikationen und Quellen rund um die Geschichte des Klosters Muri und zur Region Muri. Sie gehört der Stiftung Murikultur.

Peter Hägler, Leiter der Sammlung Murensia. Bild: Marlen Tinner

So fanden seit 2010 zahlreiche Bücher sowie einzelne Bilder, Stiche oder Publikationen den Weg in die kleine Bibliothek - aus ganz unterschiedlichen Beständen, wie Sammlungsleiter Peter Hägler weiss.

Ein Grossteil der Bücher stammt aus Bibliotheken von Bezirksschulen, hinzu kommen solche aus der aufgelösten Bibliothek der katholischen Synode des Kantons Aargau. «Und schliesslich», sagt Hägler, «haben sich auch einzelne Privatpersonen dazu entschlossen, ihren persönlichen Bestand der Sammlung Murensia zu vermachen.» So ist sie in den vergangenen 13 Jahren stetig gewachsen. Auf mittlerweile rund 6000 Bücher, wie Hägler schätzt.

Von der Buchhalterin zur Buchrestaurierung

Hier nun kam Olga Mykhiienko ins Spiel. Denn rund 25 dieser Bücher, darunter etwa eine über 500-jährige Luther-Bibel, waren in besonders schlechtem Zustand. Sie hatten eine Restaurierung dringend nötig. So kam es, dass Eva Halter, die Leiterin des Integrationsangebots «Café Grüezi» in Muri, im Spätherbst 2022 zu Peter Hägler meinte, sie wüsste da eine Frau, die helfen könnte.

Mit der finanziellen Unterstützung der Katharina Strebel Stiftung und der Josef Müller Stiftung wurde es schliesslich möglich, die Hälfte dieser 25 Bücher unter der Leitung von Atelierchef David Petro durch Olga Mykhiienko restaurieren zu lassen. Anfang Januar nahm sie im Atelier Strebel in Hunzenschwil ihre Arbeit auf.

Olga Mykhiienko mit einem restaurierten Ganzlederband. Der Holzdeckel war in der Mitte gebrochen. Bild: Mathias Förster

Dort ist Olga Mykhiienko an einem Montagnachmittag anzutreffen. Mit der deutschen Sprache ist sie noch unsicher, schriftliche Antworten und eine Sprach-App helfen bei der Verständigung. Sie möge das Restaurierungshandwerk, erklärt die 48-Jährige. Schon früh habe sie gerne mit ihren Händen gearbeitet. Zwar absolvierte sie in der Ukraine zunächst eine Ausbildung als Buchhalterin, schon bald jedoch brachte sie sich mithilfe von Internetrecherchen erste Restaurierungstechniken bei und arbeitete dann während zehn Jahren im Antiquariat ihres Ehemanns.

Von Hand zerlegt, gewaschen, geklebt

Diese Berufserfahrung zahlt sich nun aus. Die meisten Prozesse, die im Atelier Strebel bei der Restaurierung anfallen, sind Olga Mykhiienko bereits geläufig. Falls nicht, erhält sie Unterstützung von ihrem Team, das in den vergangenen Wochen «fast wie eine Familie» geworden ist, wie sie festhält.

Zum Ablauf erklärt sie: «Wenn das Buch zum ersten Mal in meine Hände kommt, sichte ich es, beschreibe seinen Zustand und erstelle einen Plan.» Anhand dessen zerlegt sie die Bücher, wäscht ihre Blätter, klebt Lücken, verstärkt Buchrücken, repariert Risse oder stellt den Einband mit geklebtem neuem Papier wieder her. An manchen Büchern arbeitet sie 15 Stunden, an anderen fast dreimal so lange.

Olga Mykhiienko arbeitet an zwei Tagen pro Woche. Fünf Bücher hat sie in den vergangenen Wochen restauriert. Vom Resultat ist Peter Hägler begeistert. Vor allem aber freut er sich, dass das Projekt auf beiden Seiten Gutes bewirkt: «Einerseits können wir diese Bücher erhalten, sodass sie auch in 50 Jahren noch zugänglich sind und Freude machen. Andererseits erhält Olga Mykhiienko ein Einkommen, was wahnsinnig schön ist.»

Vorläufig dauert Olga Mykhiienkos Arbeitseinsatz noch bis Mitte Jahr. Sollte es auch für das andere Dutzend Bücher noch gelingen, Geldgeber zu finden, wird er verlängert. Bisher wurde die Sammlung Murensia für drei Dissertationen und mehrere Schriften konsultiert. Und wer weiss: Vielleicht hilft auch eines dieser restaurierten, historischen Bücher bald, ein Stückchen Vergangenheit noch besser zu verstehen.