Restaurants und Läden schliessen: Gallati will schärfere Massnahmen sofort – betreuen Zivilschützer bald Schüler?

Der Kanton Aargau stimmt dem Ampelsystem zu, das der Bundesrat einführen will. Mechanismen als Entscheidungsbasis für weitere Verschärfungsmassnahmen machten Sinn, schreibt der Regierungsrat in seiner Stellungnahme vom 15. Dezember.

Der Bund will ein Ampelsystem installieren und je nach epidemiologischer Entwicklung weitere Einschränkungen erlassen. Die AZ berichtete über diesen noch nicht veröffentlichten Plan. Das Ampelsystem ist an vier Indikatoren geknüpft, namentlich an die 14-Tages-Inzidenz, an den Reproduktionswert, die Positivitätsrate bei den Tests und die Auslastung des Gesundheitswesens.

Im Gegensatz zum Bundesrat will der Kanton Aargau nicht länger zuwarten mit der Umsetzung. Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati beantragt im Namen des Aargauer Regierungsrates, das Massnahmepaket II und III «sofort, das heisst ab Samstag, 19. Dezember, auszulösen».