Reportage Motorradgruppe wehrt sich: «Wir rasen nicht, wir reisen» – unterwegs auf der schönsten Töff-Strecke im Aargau Motorradfahrern und -fahrerinnen schlägt in der ganzen Schweiz ein rauer Wind entgegen. Auch die Aargauer Nationalrätin Gabriela Suter (SP) möchte laute Motorräder verbieten. Eine Ausfahrt mit der Aargauer TCS Motorradgruppe zeigt aber: Töfffahren ist mehr als nur Geschwindigkeit und Lärm.

Auf Tour mit der TCS Motorradgruppe Aargau. Auch im Aargau gibt es viele Highlights für begeisterte Töff-Fahrerinnen und Töff-Fahrer. Chris Iseli

Seit Ende Mai sind die meisten Alpenpässe in der Schweiz geöffnet. Sehr zur Freude von Motorradfahrern. Aber auch im Aargau, der keine Alpenpässe hat, lohnt sich eine Töff-Tour.

Von Aarau bis nach Bad Zurzach

In Aarau geht die Reise los – mit dem Motorrad durch den ganzen Kanton. Insgesamt sind es 160 Kilometer. Reine Fahrtzeit: 3 Stunden und 57 Minuten. Für Robert Renggli (65) aus Oberrüti, begeisterter Motorradfahrer und TCS-Gruppenführer, ist das eine kurze Strecke: «Seit ich 2001 meinen eigenen Töff gekauft habe, fahre ich pro Jahr 10'000 bis 15'000 Kilometer», sagt er. Und für die anderen Mitgliedern der Gruppe, die an diesem sonnigen Tag mit von der Partie sind – fünf weitere Töffs fahren vor – gilt das wahrscheinlich genauso.

«Wir rasen nicht, wir reisen»: TCS-Tourguide Robert Renggli (65) aus Oberrüti auf seinem BMW R12 RT führt die Fahrt durch den Aargau an. Chris Iseli

Von Aarau aus fahren wir direkt in den Jurapark – über Küttigen und die Benkenstrasse aufs Benkerjoch. Als Beifahrer geniesse ich die Landschaft. Ob diejenigen, die lenken müssen, das auch können? «Natürlich», sagt Renggli. Und:

«In unserer Motorradgruppe geht es nicht um Geschwindigkeit, wir rasen nicht, wir reisen.»

Mit dem Benkerjoch hat die Töff-Gruppe auch das erste grosse Politikum erreicht. Denn schnelle und – zum Beispiel wegen frisierter Auspuffe – laute Motorräder sind der Bevölkerung zunehmend ein Dorn im Auge. Pünktlich auf die Töff- und Schönwetterfahrersaison 2022 hin haben Anwohnerinnen der Benkenstrasse, die Küttigen mit Oberhof verbindet, eine Petition lanciert, die Tempo 60 auf der gesamten Strecke fordert. Auch ausserorts und damit auch übers Benkerjoch.

Der Blick in die Polizeistatistik zeigt, dass der Pass als Rennstrecke missbraucht wird. Ein Fahrer wurde in diesem Jahr mit 170 km/h geblitzt. Aus den regelmässigen Radarkontrollen der Polizei resultierten 2022 bisher 17 Anzeigen gegen Motorradfahrende.

Die Fahrerinnen und Fahrer der TCS Motorradgruppe Aargau kurz vor der Passhöhe des Benkerjochs. Chris Iseli

«Es gibt leider auch im Jurapark und beim Benkerjoch diejenigen, die einfach zu schnell fahren», sagt Robert Renggli. «Hier im zweiten Gang mit Tempo 80 raufzufahren, ist unnötig und verursacht Lärm.» Darunter litten dann die anderen Töff-Fahrer, die nicht übertreiben. Trotzdem findet er eine Einführung von Tempo 60 auf dem Benkerjoch «nicht nötig». Denn unvernünftige Fahrer hielten Geschwindigkeitsbeschränkungen sowieso nicht ein.

Eine weitere Petition forderte 2020 gar ein Töff-Verbot auf der Brandackerstrasse, die Küttigen mit Erlinsbach und damit das Benkerjoch mit der Salhöhe, einem weiteren beliebten Jura-Pass, verbindet. Der Aargauer Regierungsrat hielt es aber nicht für nötig einzuschreiten, da das Thema bereits die nationale Politik erreicht hatte. Tatsächlich hiessen 2021 sowohl National- als auch Ständerat eine Motion der Umweltkommission gut, die Massnahmen forderte, um die Verwendung von illegalen Bauteilen oder Veränderungen am Fahrzeug (Motorrad und Auto) besser sanktionieren oder einschränken zu können.

Gleich mehrere Petitionen wegen Lärms und wegen Geschwindigkeitsübertretungen rund um die beliebte Töff-Strecke beim Benkerjoch gaben in den vergangenen Jahren zu reden. Chris Iseli

Konkret geht es dabei um höhere Bussen, Führerausweisentzug oder das Beschlagnahmen von Fahrzeugen. Auch einfachere Kontrollen sind ein Thema, beispielsweise mit Lärmblitzern. Die Motion ging aus einer Diskussion über die beiden parlamentarischen Initiativen der Aargauer Nationalrätin Gabriela Suter (SP) hervor. Suter, die auch Präsidentin der Lärmliga Schweiz ist, hatte zudem ein Fahrverbot für Motorräder über 95 Dezibel Standgeräusch sowie eine PS-Beschränkung für Neulenker gefordert. Letztere wurde im Nationalrat am Donnerstag abgelehnt.

Doch für die politische Diskussion sollten wir auf der Ausfahrt erst beim Mittagessen richtig Zeit finden. Runter vom Benkerjoch geht es über Wölflinswil und Wittnau weiter, auf einen kurzen Abstecher in den Kanton Baselland über den Rothenfluh-Pass und dann wieder in den Aargauer Jurapark. Während der Fahrt zeigt Renggli immer wieder mit dem rechten Arm in die Landschaft. Seine Frau Anita fährt direkt hinter uns, sein Handzeichen gilt ihr jeweils dann, wenn er etwas Besonderes oder Schönes in der Landschaft entdeckt hat – zum Beispiel eine Ansammlung roter Mohnblumen in einer Wiese. Zudem sind die zwei per Helm-Mikrofon verbunden.

Gemächlich fahren wir über Schupfart, Eiken und Frick bis auf den Frickerberg, wo es einen kurzen Kaffeehalt gibt. Und hier lerne ich die Gruppe erst richtig kennen, denn bisher sind wir eigentlich nur gefahren. Robert Rengglis Frau Anita (64) ist neben mir die Jüngste. Rolf Richner (68), ehemaliger Maschinenmechaniker, ist zusammen mit seiner Frau Barbara hier. Dazu kommen Roland Fäh (69), Michele Di Noia (70) sowie Felix Meier (80), der älteste der Gruppe. Bereits seit 1962 fährt er Töff.

Felix Meier (Mitte) fährt bereits seit 1962 Motorrad. Er unterhält sich beim Zwischenstopp bei der Linner Linde mit Robert Renggli (links) und Rolf Richner (rechts). Die Tourenfahrer der TCS Motorradgruppe Aargau kennen sich schon lange. Chris Iseli

Alle in dieser Gruppe sind Rentnerinnen und Rentner. Vor zehn Jahren wurde die TCS Motorradgruppe Aargau gegründet. Insgesamt hat sie rund 100 Mitglieder. Sie macht sowohl kurze Abendausfahrten als auch Wochentouren, die zum Beispiel im Schwarzwald, in Trentino (Italien) oder auf Sardinien stattfinden. Die nächste Reise wird nach Österreich in die Bundesländer Steiermark und Kärnten führen.

Auch Robert Renggli war während vier Jahren im Vorstand. Wieso er und seine TCS Motorradgruppe weder mit der Geschwindigkeit noch bezüglich Lärmemissionen übertreiben, zeigt der ehemalige diplomierte Automechaniker und Lehrlingsausbildner während der Weiterfahrt – und das, ohne darüber sprechen zu müssen.

Sightseeing gehört dazu

Über Kaisten geht es auf den Sulzerberg, wo sich am Waldrand ein Reh zeigt, das stehenbleibt, als die Töffgruppe vorbeifährt. Auch auf dieses weist Renggli mit einem Armzeig hin, genauso wie auf einen Garten voller Zwerge in Sulz. Wir fahren durch Bözen und machen danach einen Halt bei der Linde von Linn. Denn auch die Besichtigung schöner Orte gehört bei einer Töff-Tour der TCS Motorradgruppe Aargau dazu.

Nach dem Stopp geht es weiter über den Oberbözberg, durch Hottwil und Mandach bis zur Lourdeskapelle in Leuggern. Roland Fäh, der früher ebenfalls als Tourguide bei der TCS Motorradgruppe tätig war, sagt: «Wenn man über den Grimselpass fährt, hat man zwar viele schöne Kurven, aber man sieht nur Steine.» Hier im Aargau könne man die Landschaft bestaunen, sagt der gebürtige Romanshorner (TG) der seit vielen Jahren im Aargau wohnt.

12 Bilder 12 Bilder Unterwegs mit einer Töff-Gruppe auf Ausfahrt durch den Kanton Aargau, hier auf dem Weg zur Passhöhe Benkerjoch (641 Meter über Meer). Chris Iseli

Die Gruppe sucht jeweils die ruhigeren Orte auf, um Töff-Touren zu machen. Robert Renggli sagt:

«Wir gehen in den Jura, wenn alle anderen in die Berge und über die Pässe gehen.»

Und sie würden jeweils früh am Morgen losfahren. Es ist also beim Töfffahren etwa so wie in den Skigebieten: Man muss früh auf der Piste sein, um seine Ruhe zu haben.

Die schönste Töff-Strecke durch den Kanton finden Sie auf der Karte:

Nachdem wir bei Böttstein die Aare überquert haben, fahren wir über Döttingen und Tegerfelden nach Bad Zurzach zum Mittagessen. Dort sagt Renggli: «Wir halten uns an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, unsere Töffs sind in der Norm und nicht zu laut.» Von einer Einführung von niedrigeren Tempolimiten hält er nichts. Das Gleiche gilt für das von Nationalrätin Gabriela Suter geforderte Fahrverbot für Motorräder über 95 Dezibel Standgeräusch. «Fahrzeuge, die legal zugelassen sind, sollten ohne Einschränkungen auf öffentlichen Strassen betrieben werden dürfen», meint Renggli.

Roland Fäh (69) auf seiner Triumph Tiger 900 GT Pro. Der gebürtige Thurgauer wohnt schon seit langen Jahren in Dintikon. Chris Iseli

Auch Roland Fäh (69) hält von den politischen Vorstössen bezüglich Tempolimit und Lärmemissionen nicht viel. Überhaupt findet er weitergehende Reglementierungen für den Motorradverkehr sinnlos. «Hier straft man viele wegen einiger wenigen ab», sagt er. «Ich bin aber für mehr Polizeikontrollen, wo diejenigen aus dem Verkehr gezogen werden, die zu schnell oder zu laut sind.»

Denn diese Fahrerinnen und Fahrer würden nicht auf die Strasse, sondern auf eine Rennstrecke gehören, die es in der Schweiz nicht mehr gibt. Die Geschwindigkeitsliebhaber müssen also nach Deutschland, Frankreich oder Italien ausweichen. Diesen Weg müsse man auf sich nehmen, findet Fäh, denn so werde ein Fehlverhalten am Ende auch nicht denjenigen Fahrern angelastet, die nicht nur auf Geschwindigkeit und Lautstärke aus sind. Er sagt:

«Man soll gegen die vorgehen, die übertreiben, da bin ich absolut dafür.»

Nimmt man die gegenwärtigen Vorstösse in der Schweiz, auf allen politischen Ebenen, dann bläst den Motorradfahrenden ein rauer Wind entgegen. «Aber wir müssen davor keine Angst haben», sagt Robert Renggli. «Es sei denn, man beginnt damit, Strecken für Motorradfahrer ganz zu sperren – wegen Menschen, die sich nicht korrekt verhalten», fügt Anita Renggli an. Ansonsten sei es aber kein Problem. «Denn wir fahren normal», sagt Renggli.

Anita Renggli (64) aus Oberrüti auf ihrem Honda 500 Rebel. Chris Iseli

Sollte die maximale Lautstärke von Motorrädern aber, so wie in Österreich, auch in der Schweiz auf 95 Dezibel begrenzt werden, könnte das die Gruppe wohl auch tangieren. Wenn einmal jemand mit einer Ducati oder einer Harley mitkommt zum Beispiel, denn diese Töffmarken seien teilweise lauter als diejenigen, die heute auf der Tour durch den Aargau mit dabei sind. Die Gruppenmitglieder fahren Modelle von BMW, Triumph, Suzuki oder Honda.

Über Steinenbühl und Staffelegg zurück nach Aarau

Vom Herzen des Zurzibiets aus geht die Fahrt über Rekingen, Baldingen und über Steinenbühl weiter, wo ein Reh die enge Strasse im Wald schnell überquert, nur Meter vor dem Motorrad von Robert Renggli. Man müsse immer konzentriert bleiben, sagt er beim letzten Stopp beim Flugplatz Birrfeld, den wir nach der Fahrt an Turgi, Windisch und Hausen vorbei erreichen. Und auch Michele Di Noia hat dieses Credo, so wie scheinbar alle in der Gruppe. Di Noia sagt: «Ich probiere immer, mit einem sechsten Sinn zu fahren. Denn mit dem Töff verliert man gegen Autos und ist ausgesetzt, man muss sich und andere schützen.»

Michele Di Noia (70) aus Wettingen auf seiner Suzuki G6 1250. Er probiert, immer wachsam zu fahren. Chris Iseli

Die Konzentration dürfe da nicht nachlassen, auch wenn man nach einer langen Tour müde sei. «Ich versuche immer, vorausschauend zu fahren», sagt Di Noia. Man wisse nicht, was nach der nächsten Kurve kommt. Auch achte man innerhalb der Gruppe aufeinander. Roland Fäh sagt: «Man ist immer für denjenigen verantwortlich, der hinter einem fährt. Und man wartet auf alle.»

Sicherheit geht also vor. Und das ist auch gut so. Seit 2011 kam es alleine auf dem Benkerjoch zu 24 Töffunfällen. Über die vergangenen fünf Jahre gesehen, gibt es im Aargau durchschnittlich 205 Motorradunfälle pro Jahr, von denen jeweils zwei tödlich enden.

Die Anzahl der Verstösse wegen Lärms sowie die Anzahl Geschwindigkeitsüberschreitungen kann die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage nicht separat aufzeigen. Sie verweist jedoch auf das starke Verkehrswachstum in den vergangenen Jahren. Die Auswertung des Bundesamtes für Statistik zeige, dass sich dieses Wachstum besonders stark auf die Zahl der Motorräder ausgewirkt habe. So sei der schweizweite Bestand in den letzten 20 Jahren um ganze 60 Prozent oder rund 300'000 Motorräder gewachsen.

Punkto Lärm bedeute dies, dass selbst bei unauffälliger Fahrweise der grossen Mehrheit, unweigerlich mehr Emissionen entstehen, heisst es bei der Kantonspolizei. Besonders betroffen seien davon natürlich beliebte Ausflugsstrecken, so wie die über das Benkerjoch oder die Staffelegg. So scheint es auch kaum verwunderlich, dass politische Vorstösse vonseiten von Anwohnern oder Politikerinnen wegen Lärmbelästigungen oder Schnellfahrern in den vergangenen Jahren wieder auf die Agenda gekommen sind.

Die Ausfahrt der TCS Motorradgruppe Aargau endet mit einer beliebten Ausflugsstrecke: Über Brunegg fahren wir nach Möriken-Wildegg, überqueren die Aare erneut und sind wieder im Jurapark. Dann geht es weiter über Veltheim und Thalheim auf den Staffelegg-Pass (621 Meter über Meer), wo wir noch einmal die Natur geniessen können. Und hier überholt Robert Renggli zum ersten Mal einen Lastwagen – es ist das einzige Mal an diesem Tag, dass wir wirklich schnell unterwegs sind, was ich daran merke, dass es mich in den Beifahrersitz drückt. Nach einem kurzen Augenblick ist der Geschwindigkeitsrausch schon wieder vorbei. Minuten später sind wir zurück in Aarau, dem Start- und Endpunkt unserer Tour.