reportage 1400 Grad heisser Ofen, mehr Verbrauch als 20'000 Haushalte: Wie geht Jura Cement aus Wildegg mit den horrenden Strompreisen um? Bild: Henry Muchenberger Kaum eine Industrie braucht so viel Energie wie die Zementproduktion. Anlässlich der Nacht der Aargauer Wirtschaft besucht die AZ das Werk der Jura Cement in Wildegg, das mit der Vermehrfachung der Strompreise vor unvorhergesehenen Herausforderungen steht.

Eine Hitzewelle kommt uns entgegen, als wir uns dem Drehrohrofen nähern. Eine riesige 50-Meter-Röhre dreht sich um sich selbst. Es rattert, es brummt. Willkommen in einer Welt, die nie stillsteht. Denn hier werden rund um die Uhr Kalkstein gemahlen, Öfen angeheizt, Förderbänder betrieben, Kalk und Mergel erhitzt.

Hier, das ist das Zementwerk der Jura Cement in Wildegg. Dass wir die Hitze des Drehrohrofens auch aus rund 30 Metern Entfernung spüren, hat seinen Grund: Innerhalb des Ofens mit seinen vier Metern Durchmesser wird das Material auf 1400 Grad erhitzt, bevor es zu Zement gemahlen wird. Marcel Bieri, Werkleiter des Unternehmens, muss laut sprechen, um das Getöse zu übertönen.

Es ist nach sechs Uhr abends, und die kleine Besichtigungsgruppe besichtigt den Betrieb. Rund 39 Personen nehmen an dieser Tour der «Nacht der Aargauer Wirtschaft» teil. Der Anlass wird zum zweiten Mal von der Aargauischen Industrie- und Handelskammer (AIHK) organisiert, mit dem Ziel, die Wirtschaft einem breiteren Publikum vorzustellen.

Marcel Bieri (M.), Werkleiter der Jura-Cement-Fabriken AG in Wildegg, empfängt die Gäste zur Besichtigung. Henry Muchenberger

Obschon es laut und warm ist im Zementwerk, herrsche aktuell Abend- und Nachtmodus, erklärt Marcel Bieri. Bloss drei Mitarbeitende sorgen für die Aufsicht. Tagsüber herrscht hier ein viel animierterer Betrieb, denn es kommen auch bis zu 80 Lastwagen pro Tag, die Brennmaterial liefern oder Zement abholen.

Die Schaltzentrale der Zementherstellung. Henry Muchenberger

Als die Jura Cement noch Wasserkraft hatte

Während der Tour durch das Unternehmen erklärt Marcel Bieri die Herstellung von Zement und die Geschichte des Unternehmens, das seit 1891 unweit von Schloss Wildegg und des Aareufers produziert. Auf dem Dach des 60 Meter hohen Hauptsilos können die Besucherinnen und Besucher feststellen, dass der Standort auch strategisch ist: Der Steinbruch Jakobsberg-Egg befindet sich auf der anderen Seite der Aare.

Marcel Bieri (r.), Werkleiter der Jura-Cement-Fabriken AG in Wildegg, klärt auf dem Dach des Hauptsilos über die Geschichte des Standorts auf. Henry Muchenberger

Der Fluss konnte für die Energieerzeugung genutzt werden. Dazu konnte man das Werk einfach an die Bahn anschliessen, die am Ende des 19. Jahrhunderts die Region Lenzburg bereits gut erschlossen hatte. Und von diesem Standpunkt aus lässt sich das Drachenschloss gut erblicken, während ein Falke um den Kamin von Krähen verscheucht wird und laut kreischt.

Die Bahnlinien, die sich bis zum Silo erstreckten, sind noch da. Das Wasserkraftwerk an der Aare hat die Firma jedoch vor zwanzig Jahren der Axpo verkauft. «Heute wären wir natürlich froh drum», sagt Marcel Bieri lachend.

Der fertige Zement wird per Bahn mit speziellen Güterwagen transportiert. Henry Muchenberger

Das Werk verschlingt Unmengen an Energie

Denn die Verarbeitung von Gestein zu Zement braucht gewaltig viel Energie. Materialien werden voll automatisiert über Bänder befördert. Das Erhitzen des Drehrohrofens verbraucht Unmengen an alten Pneus und weiteren Brennstoffen, meistens Abfallprodukte der Industrie wie Kunststoffschnitzel oder Trockenklärschlamm aus Kläranlagen. Die riesigen Mühlen werden mit Strom betrieben, der fertige Zement in Silos gelagert.

Auf dem Weg vom Drehrohrofen zurück zum von der AIHK organisierten Reisebus erklärt uns Marcel Bieri, dass ein Teil der Abwärme des Drehrohrofens zur Stromerzeugung benutzt wird: «Mit Dampf von Kältemitteln wird eine Turbine angetrieben. Die Rotationsenergie wird durch die Turbinenwelle auf den Generator übertragen, wo sie in elektrische Energie umgewandelt und ins Netz eingespeist wird.» Das System erzeugt so viel Strom, wie der Bedarf von 3000 Haushalten ist, deckt aber lediglich 15 Prozent des Strombedarfs. Anders gesagt: Der gesamte Strombedarf des Unternehmens entspricht jenem von 20'000 Haushalten.

Video: Jocelyn Daloz, Schnitt: Gülpinar Günes

Den restlichen Strom muss die Jura Cement teuer im freien Markt einkaufen: «Die Preise haben sich seit letztem September fast verzehnfacht», sagt Bieri. Das Unternehmen kommt nicht umhin, einen Teil dieser Mehrkosten auf seine Kunden abzuwälzen, die aus Zement Beton giessen.

Die ganze Branche ist gefordert

Allerdings betont Bieri auch, dass das Unternehmen seit Jahren viel unternehme, um den Betrieb ökologischer, effizienter und autarker zu gestalten. Auf den Dächern wird eine Fläche von 7400 m2 für Fotovoltaikanlagen genutzt. Diese erreichen eine Jahresproduktion von rund 1100 MWh, was einem Jahresverbrauch von rund 500 Haushalten entspricht.

Weiter wird ein anderer Teil der generierten Abwärme zum Erhitzen von Wasser genutzt. Damit wird das vom lokalen Energieversorger RTB betriebene Fernwärmenetz in Wildegg bedient, welches über 50 Liegenschaften und auch das Schwimmbad versorgt.

Vertikale Rohmaterialmühle zur Zementherstellung. Henry Muchenberger

Die Bestrebung der Jura Cement, den Energiebedarf so ökologisch und effizient zu gestalten, entspricht den langfristigen Zielen der Branche. Gemäss Stefan Vannoni, Direktor vom Verband der Zementhersteller Cemsuisse, sei diese seit zehn Jahren an Optimierungsmöglichkeiten dran. Der Zementindustrie sei schon lange bewusst, dass sie energieintensiv ist und viel CO 2 ausstösst. Deshalb habe sie schon viele Effizienzverbesserungen umgesetzt, ihre CO 2 -Emissionen seit 1990 um 40 Prozent reduziert, und sie bekennt sich nicht nur zum Netto-Null-Ziel bis 2050, sondern hat auch eine konkrete Roadmap vorgelegt, wie sie dieses Ziel zu erreichen gedenkt.

Im aktuellen Kontext unterstützt Cemsuisse entsprechend die Sparappelle des Bundes, auch wenn der Direktor nebenbei anfügt: «Es ist zwar richtig, dass Unternehmen und Privathaushalte Strom sparen. Aber damit hätten sie schon lange beginnen müssen!»

Die Teilnehmenden an der Nacht der Aargauer Wirtschaft nach der Besichtigung der Jura-Cement-Fabriken AG. Henry Muchenberger

Bei der Urma setzt man auf Fotovoltaik und LED-Lampen

Dass Energie auch kleineren Unternehmen Sorgen macht, davon zeugt der zweite Besuch des Abends. Nach einer kurzen Busreise und einem Käsesandwich entdecken die Teilnehmenden der Nacht der Aargauer Wirtschaft (die auch sechs weitere Touren durch verschiedene Unternehmen des Kantons zur selben Zeit durchführt) die Urma AG.

Produkte der URMA AG, Entwickler und Hersteller von Präzisionswerkzeugsystemen, in Rupperswil. Henry Muchenberger

Schon zu Beginn nimmt Yannick Berner, FDP-Grossrat und Leiter Marketing bei Urma, eines vorweg: «Wir haben drei Hauptthemen heute Abend: Innovation, Fachkräftemangel und Energie.»

Yannick Berner und seine Schwester Jessica übernahmen in der 3. Generation die Firma Urma AG in Rupperswil. Chris Iseli

Die Tour führt uns durch verschiedene Montagehallen der auf Werkzeugbau spezialisierten Firma. Ein ausgeweitetes Lüftungssystem, das aus unzähligen Leitungen besteht, sorgt für optimale Luftkonditionen. Es soll unter anderem Staub fernhalten, denn die Mitarbeitenden der Urma arbeiten in einem solchen Präzisionsbereich, dass kleinste Partikeln in der Luft ihre Arbeit beeinträchtigen könnten.

Die Produktion läuft auch hier rund um die Uhr. Das Unternehmen versucht, seinen Strombedarf maximal zu reduzieren: So setze es beispielsweise auf LED-Beleuchtungen, erklärt Yannick Berner. Vor allem aber hat das Unternehmen eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach angebracht, die 15 Prozent des Bedarfs abdeckt. «Wir versuchen stets, unsere Effizienz zu steigern», präzisiert der Unternehmer. Vor kurzem wurde die Ölheizung durch ein Abwärmesystem ersetzt.

Tobias Fölmli (r.), Manager Production Steel, erklärt die Herstellung eines Werkstücks bei der Urma AG. Henry Muchenberger

Das exportorientierte Unternehmen wird nicht darum herumkommen, seine Preise zu erhöhen. Es hofft dennoch, dass es sich im kompetitiven globalen Markt behaupten kann. «Unternehmen sind wegen der Inflation und Lieferverzögerungen alle gefordert», sagt Berner.

Als wir das Unternehmen wieder verlassen, ist es draussen dunkel, was dem Namen des Anlasses Rechnung trägt.