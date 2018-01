Ein Notdach fürs Waldhaus

Einige abgedeckte Dächer und umgestürzte Bäume – die Feuerwehr Rothrist stand ebenfalls an verschiedenen Orten im Einsatz. 25 Mitglieder halfen, die Sturmschäden zu beseitigen. So musste ein Notdach für das Waldhaus erstellt werden. Der Fröschenthalweg bleibt wegen umgekippter Bäume bis auf Weiteres gesperrt. Wieder befahrbar ist dagegen die Eggasse in Rothrist. Hier hätte die mehrtägige Fällaktion von kranken Bäumen gestartet werden sollen (siehe Ausgabe vom Mittwoch). Diese verschiebt sich nun, denn die Beseitigung der Sturmschäden haben Priorität. «Der Sturm Burglind ist mit Lothar nicht zu vergleichen», sagt Hansueli Weber, Feuerwehrkommandant Rothrist.

Der Jahrhundert-Orkan Lothar fegte am 26. Dezember 1999 über die Schweiz und fällte im Aargau 1,3 Millionen Kubikmeter Holz. Wie viele Kubikmeter der gestrige Sturm in Rothrist, Strengelbach und Zofingen gefordert hat, konnte Ernst Steiner, Leiter Forstbetrieb Region Zofingen, noch nicht in Zahlen beantworten. «Es hat Schäden gegeben, aber sicher nicht wie vor 18 Jahren bei Lothar.»

Zwei bis drei Tage brauchen Steiner und sein neunköpfiges Team, um sich einen Überblick zu verschaffen. 1705 Hektaren Wald umfasst der seit 2000 zusammengeschlossene Forstbetrieb Region Zofingen. Dies entspricht einer Grösse von 2388 Fussballfeldern. «Wir bitten um Geduld, denn die Beseitigung von umgestürzten Bäumen ist gefährlicher als das planmässige Baumfällen. Hier braucht es Fachpersonal und den entsprechenden Maschinenpark», sagt Ernst Steiner. Erfreulich sei die Zusammenarbeit, die zwischen Feuerwehren und Forstbetrieb immer sehr gut funktioniere. Am Mittwoch zeichnete sich gegen Abend ab, dass nebst der Bottenwilerstrasse, der Bottensteinerstrasse auch die Alte Bühnenbergstrasse in Oftringen gesperrt bleiben muss.

Geknickte Bäume im Quartier

Bis spätabends war auch die Feuerwehr Oftringen im Einsatz. Rund 35 Schadenmeldungen gingen beim neuen Kommandanten Fernando Volken und seinem 30-köpfigen Team ein, in den meisten Fällen waren Bäume auf Häuser, Gegenstände oder Strassen gestürzt. «Ein eigentliches Sturmzentrum war nicht zu erkennen», berichtet Kommandant Volken, «die Schäden waren quasi über ganz Oftringen und Küngoldingen verteilt.» Bei mindestens fünf Häusern riss der Sturm Löcher in die Dächer, die mit Notfallabdeckungen vor dem anhaltenden Regen geschützt werden mussten. Bei einem Haus wurden auch die Dachfenster eingeschlagen. Auch das Haus von Alt-Vizeammann René Wullschleger wurde von einer umgestürzten langen Tanne in Mitleidenschaft gezogen. Bei der Raiffeisenbank im Zentrum riss der Sturm zwei grosse Weihnachtsbäume um. Bei der amag musste die Feuerwehr eine kaputte Werbebeschriftung entfernen, weil sonst Passanten hätten verletzt werden können.

Beim Fachmarkt Süd kippte der Sturm auch den bei Töfffahrern beliebten Snackstand zur Seite und zerfetzte das dazugehörende Zelt. Dem Besitzer standen beim Zusammenräumen die Tränen in den Augen.

Das Waldgebiet Küngoldingen (Stampfistrasse, Alte Bühnenbergstrasse) blieb längere Zeit unpassierbar. Zudem suchte die Feuerwehr Oftringen wegen möglicher Stau- und Überschwemmungsgefahr präventiv den Dorfbach ab.

Born als «Windschutzschild»

In Aarburg begrub ein Baum an der Strickereistrasse ein Auto unter sich. Verletzt wurde dabei niemand, wie Feuerwehrkommandant Martin Ryser berichtet. Der Born als «Windschutzschild» habe das Städtli vor noch Schlimmerem bewahrt. Gleichwohl: An mehreren Orten kam es zu Schäden, von Mittag bis zirka 14.40 Uhr stand die Feuerwehr Aarburg mit zirka 20 Leuten im Einsatz. Unter anderem wurde an der Brodheiteristrasse ein Kinder-Spielhaus von einem Baum zerdrückt, an der Zimmerlistrasse fiel ein weiterer Baum auf ein Hausdach und auch bei der Webipark-Baustelle, an der Frohburgstrasse und der Zimmerlistrasse riss der Sturm mehrere Bäume zu Boden. Der Bereich Firma Domotec bis Bahnhofkreisel blieb für rund zwei Stunden gesperrt.

Auf dem Campingplatz Wiggerspitz verschob «Burglind» eine ganze Reihe Wohnwagen, einer kippte gar Richtung Badiplatz und erlitt Totalschaden. Die massiven Steinpfähle bohrten sich durch die dünnen Wände des Wohnwagens.

Die Strengelbacher Feuerwehr war vor allem mit umgeknickten Bäumen beschäftigt. «Wir waren an vier Einsatzorten unterwegs», sagt Kommandant Marcel Kunz. Besonders betroffen war der Weissenbergweg, der für die Räumungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden musste. Eine umstürzende Tanne beschädigte dort zudem das Dach eines Wohnhauses. Die Feuerwehr installierte ein Notfalldach.

Die Feuerwehr Brittnau stand mit rund 15 Personen im Einsatz. «Wir mussten mehrere umgestürzte Bäume beseitigen», sagt Kommandant Boris Tellenbach. Betroffen waren vor allem Waldstrassen. Ein Waldgebiet habe es relativ stark getroffen. Dort ist das Forstamt noch mit der Räumung der Bäume beschäftigt. In Vordemwald waren an mehreren Orten Bäume über die Strassen gestürzt. Die Langenthalerstrasse musste für Räumungsarbeiten gesperrt werden. «Zu Personenschäden kam es zum Glück nicht», sagt Roman Nöthiger, Kommandant der Feuerwehr Vordemwald. Gebäude seien keine beschädigt worden.

Strommasten umgeknickt

Viel zu tun hatte auch die Feuerwehr Murgenthal: 17 Einsätze musste sie wegen «Burglind» leisten. Auf dem ganzen Gemeindegebiet mussten umgestürzte Bäume beseitigt werden. Die Aarburgerstrasse blieb vorübergehend gesperrt. «Zwei Häuser trugen leichte Beschädigungen davon», sagt der Kommandant Christoph Odermatt. Stellenweise kam es zu Stromunterbrüchen, weil Strommasten umgeknickt waren.

Auch die Bahnstrecken zwischen Zofingen und Suhr sowie Zofingen und Olten wurden in Mitleidenschaft gezogen. Es kam zu mehreren Ausfällen und grossen Verspätungen.

Der Sturm tobte ab 11.30 Uhr rund 30 Minuten und erreichte Geschwindigkeiten zwischen 80 und 120 km/h. «Die Schäden sind in etwa so, wie wir sie erwartet haben», sagt René Müller, Einsatzleiter und Stabschef des kantonalen Führungsstabs des Kantons Aargau.