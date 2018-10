Hehlerei, Geldwäscherei, Förderung der Prostitution: Die 27-jährige Andrea (alle Namen geändert) musste sich am Freitag vor dem Bezirksgericht Aarau für Taten verantworten, die sie mit einer mutmasslichen Girlie-Gang begangen haben soll. Mitglied dieser Gruppe war auch die damals 14-jährige Eva. Sie nahm einem Rentner zwischen 2014 und 2015 mehrere Hunderttausend Franken ab.

Der verwitwete Mann wohnte im selben Wohnblock wie Eva und ihre Familie. Sie erschlich sich sein Vertrauen und erzählte dem damals 75-Jährigen bei täglichen Treffen immer absurdere Lügengeschichten. Nahm sie ihm anfangs nur zweistellige Beträge ab, um angebliche Bussen zu begleichen, so erfand sie später eine krebskranke Verwandte in Kanada. Der Rentner händigte ihr Bargeld in der Höhe von insgesamt knapp 360 000 Franken aus. Das Mädchen flog auf, weil sie mit einer ebenfalls 14-jährigen Freundin das Auto des Rentners bei einer Strolchenfahrt 2015 zu Schrott fuhr.

Doch um Eva geht es bei der Verhandlung vor dem Bezirksgericht Aarau nicht, ihr Fall wurde in einem separaten Verfahren bei der Jugendanwaltschaft behandelt. Angeklagt ist Andrea, damals bereits 24 Jahre alt und mit Eva befreundet. Sie soll von der zehn Jahre jüngeren Freundin laut Anklageschrift bis zu 50 000 Franken erhalten haben, im Wissen, dass dieses Geld vom Rentner stammte. Damit soll Andrea zwei Privatkredite von 25 000 Franken und eine Möbelrechnung ihrer Mutter über 3200 Franken beglichen haben. Zudem soll die arbeitslose Andrea die minderjährige Eva zu Freiern chauffiert haben, wo diese sich prostituierte.

Weiterer Fall im Jahr 2017

Im Frühjahr 2017, als Eva 17 Jahre alt war, sprach sie einen 56-jährigen Mann auf einem Parkplatz an. Sie tauschten die Nummern und trafen sich bei ihm. Er bezahlte Eva, es kam zu sexuellen Handlungen. Danach klaute sie dem Mann eine Uhr und einen Ring im Wert von 16 000 Franken. Auch hier diente Andrea als Fahrerin. Und einen Tag danach, als Eva Andrea den Schmuck übergab, um diesen zu verkaufen, soll sie keine Fragen gestellt haben.