Während täglich stattfindender Treffen erzählte die Somalierin dem damals 75-Jährigen über mehrere Monate immer absurdere Lügengeschichten. Nahm sie ihm anfangs nur zweistellige Beträge ab, um angebliche Bussen zu begleichen, so erfand sie später eine krebskranke Verwandte in Kanada. Der Rentner händigte ihr insgesamt Bargeld in der Höhe von knapp 360'000 Franken aus. Das Teenagermädchen flog auf, weil sie gemeinsam mit einer ebenfalls 14-Jährigen Freundin das Auto des Rentners bei einer Strolchenfahrt zu Schrott fuhr.

Ein Leben in Saus und Braus

Doch um Eva geht es heute vor dem Bezirksgericht Aarau nicht, ihr Fall wird in einem separaten Verfahren bei der Jugendanwaltschaft behandelt. Ein Mitglied der mutmasslichen Girlie-Gang soll vom Geld des Rentners besonders profitiert haben: Andrea, damals bereits 24 Jahre alt, soll von Eva im selben Zeitraum Beträge von bis zu 50'000 Franken erhalten haben, im Wissen, dass dieses Geld vom Rentner stammte.

"Die Beschuldigte (die in der tatrelevanten Zeit von Arbeitslosengeldern lebte) führte ein Leben in Saus und Braus und wohnte in der tatrelevanten Zeitspanne mit Sarah zusammen zeitweise in Hotelzimmern" steht in der Anklageschrift. Sie beglich während dieser Zeit auch zwei Privatkredite (25'000 Franken) und eine Möbelrechnung ihrer Mutter in der Höhe von 3200 Franken.

Andrea chauffierte die junge Eva in einem BMW Coupé herum, während diese sich prostituierte. "Ihr war von Anfang an bekannt, dass sich Eva vor Ort prostituierte. Durch ihre Fahrdienste erleichterte die Beschuldigte die Prostitutionstätigkeit von Eva bedeutend", steht in der Anklageschrift weiter.

12 Monate bedingt gefordert

Die Staatsanwaltschaft fordert für Andrea wegen Hehlerei, Geldwäscherei und Förderung der Prostitution eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten mit einer vierjährigen Probezeit und eine Busse von 6000 Franken.

Die heute volljährige Eva wird in der heutigen Verhandlung als Opfer aufgeführt. Privatkläger sind sowohl der Rentner, als auch ein weiterer geprellter Mann.