In der Schweiz war ein Grossteil der Radikalen Bewegung des 19. Jahrhunderts, die den Bundesstaat von 1848 geschaffen und jahrzehntelang dominiert hat, in der Freimaurerei aktiv. Der erste Bundespräsident der Schweiz, Jonas Furrer, zählte bekanntermassen zu den Freimaurern. Vermutlich war er nicht der einzige Maurer im ersten Bundesrat. Es gab eine Zeit, in welcher Freimaurer in der Schweiz politisch bedeutsam, möglicherweise sogar dominant waren. Heute ist ihre Mitgliederzahl und damit ihr Einfluss weit geringer.

Wie hat sich die Bedeutung der Freimaurer über die Jahre hinweg verändert?

Die Freimaurerei hat ziemlich stark an Bedeutung verloren, was einerseits an ihrem Erfolg liegt – das Ziel eines liberalen Staates ist in der Schweiz 1848 erreicht worden –, zum anderen an der Konkurrenz durch Service Clubs wie etwa «Rotary», «Lions» und «Kiwanis». Wenn man sich heute mit Vertretern anderer Branchen treffen, Beziehungen knüpfen und sich für gemeinnützige und soziale Zwecke engagieren will, kann man das in den Service Clubs tun, ohne die eigenartigen Rituale der Freimaurerei absolvieren zu müssen. Deshalb leidet die Freimaurerei in der Schweiz an Mitgliederschwund und Überalterung.