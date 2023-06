Religion Frühlingssynode der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau stimmt der «Erneuerung» zu 124 Personen haben an der diesjährigen Frühlingssynode der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau teilgenommen.

Die 124 anwesenden Synodalen genehmigten den Jahresbericht 2022 mit dem Titel «Erneuerung». Bild: zvg/Römisch-Katholische Kirche im Aargau

Die anwesenden Synodalen, 124 an der Zahl, haben im Grossratssaal in Aarau unter der Leitung der neu gewählten Synodenpräsidentin Christa Koch-Häutle der «Erneuerung» zugestimmt. So hiess der Jahresbericht, der das vielfältige Wirken der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau zeigen soll. «Erfreulich» war ausserdem der Abschluss der Jahresrechnung 2022, wie es in einer Mitteilung der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau heisst.

Darin resultierte ein Überschuss von mehr als 275’000 Franken – budgetiert waren nur rund 40’000 Franken. Insbesondere ein zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannter Kantonsbeitrag für die Spezialseelsorge von 270’000 Franken führte gemäss Mitteilung zum positiven Ergebnis.

Lange Nacht der Kirchen

In elf Kantonen öffneten am 2. Juni über 1100 Kirchen ihre Türen, Tore und Kirchtürme zur vierten «Langen Nacht der Kirchen» mit rund 1800 Veranstaltungen und über 50’000 Besucherinnen und Besuchern. Allein im Kanton Aargau nahmen über 8000 Menschen in über 70 Kirchgemeinden und Pfarreien teil. Die nächste «Lange Nacht der Kirchen» wird wieder in zwei Jahren am Freitag, 23. Mai 2025, stattfinden

Weiterentwicklung der Pastoralräume

Seit 2012 werden im Bistum Basel, zu dem auch der Aargau gehört, Pfarreien zu Pastoralräumen zusammengefasst, um den pastoralen und gesellschaftlichen Herausforderungen besser begegnen zu können. Damian Kaeser-Casutt, Pastoralverantwortlicher des Bistums Basel, präsentierte in Aarau den Evaluationsbericht des Schweizerischen Pastoralsoziologischen Instituts in St. Gallen (SPI).

Im Vordergrund stehen Sicherung und Qualität der pastoralen Grundversorgung. Gemäss der Mitteilung zeigt sich, dass Beteiligung und Mitsprache das Engagement steigern und es sich lohnt, in die Kommunikation zwischen den hierarchischen Ebenen zu investieren und «für eine Kirche zu sensibilisieren, die sich nicht allein in den Pfarreien abspielt», wie Damian Kaeser in einer Mitteilung zitiert wird. (fan)