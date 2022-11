Rekrutierung Kampf gegen den Personalmangel: Gemeinden setzen auch bei Führungsjobs auf Teilzeitstellen und Jobsharing Nicht nur die Privatwirtschaft sucht händeringend Fachkräfte, auch den Gemeinden fehlt qualifiziertes Personal. Was mit flexiblen Jobmodellen für Steueramtsleiterinnen, Gemeindeschreiberinnen und einen Forstwart möglich ist, zeigen Beispiele von der kantonalen Gemeindetagung.

Selina Lusser (links) und Monika Gloor teilen sich in Hägglingen die Gemeindeschreiber-Stelle. Kanton Aargau / ZVG

«Leiter/in Einwohnerdienste und Gemeindeschreiber-Stv. 100%-Pensum (Jobsharing möglich)» – so schreibt die Gemeinde Bözberg auf dem Portal publicjobs.ch eine Führungsposition in der Verwaltung aus. Der explizite Hinweis, dass bei dieser Stelle eine Jobsharing-Option besteht, wäre vor wenigen Jahren noch ungewöhnlich gewesen. Nun bieten Gemeinden solche Arbeitszeitmodelle immer häufiger an – weil sie mit «normalen» Inseraten kaum noch Arbeitskräfte finden, um offene Stellen zu besetzen.

An der Aargauer Gemeindetagung, die unter dem Titel «Aktuelle Herausforderungen für die Gemeinde als Arbeitgeberin» in Möriken-Wildegg stattfand, stellte Karin Freiermuth von der Fachhochschule Nordwestschweiz das Arbeitsmodell «Topsharing» vor. Dieses Jobsharing in Leitungspositionen mit hoher Verantwortung wird auch «Co-Leadership» oder «geteilte Führung» genannt.

Führungspositionen teilen: Das sind die Chancen von Topsharing

Es ist ein partnerschaftliches Führungsmodell, bei dem Aufgaben und Verantwortlichkeiten geteilt werden. Freiermuth sieht im Topsharing grosse Chancen:

Verantwortungsvolle und führende Funktion in Teilzeit

Erfahrungen und Kompetenzen von Mitarbeitenden bleiben erhalten

Möglichkeit, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken

Bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben

Förderung der Chancengleichheit

Steigerung der Arbeitgeber-Attraktivität

Erweiterung von Erfahrungen, Wissen und Ideen; Förderung von Vielfalt und Innovation; breiter abgestützte Entscheidungen

Möglichkeit zur Gewinnung verschiedener Kompetenzen innerhalb einer Funktion, welche in einer Person nur schwer zu finden sind

Andererseits zählte die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Nonprofit und Public Management der FHNW auch mehrere Punkte auf, die bei diesem Modell kritisch sind.

Topsharing birgt auch Risiken und verlangt gegenseitiges Vertrauen

Sorgfältige Planung, Initialaufwand

Zusätzliche Stellenprozente für Koordination, Übergabe, Absprachen etc.

Passendes Führungsduo: gegenseitige Sympathie unabdingbar

Anspruchsvoller Rekrutierungsprozess

Damit das Topsharing-Modell funktioniert, braucht es laut Freiermuth die Unterstützung der Verwaltung und des Gemeinderates. Nötig sind auch Toleranz und Flexibilität, Offenheit für unterschiedliche Arbeitsweisen sowie gegenseitiges Vertrauen und Dialogbereitschaft der involvierten Personen. Wichtig sind auch gemeinsame Vorstellungen über das Modell, die Arbeitsteilung, die Werte, das Führungsverständnis, den Umgang mit Risiken und Konflikten.

Boniswil: Steueramtsleitung im zweiten Anlauf im Jobsharing besetzt

Rainer Sommerhalder, Gemeindeammann in Boniswil, berichtete an der Tagung in einem Video, dass er zwei Monate vor Amtsantritt erfahren habe, dass die Gemeinde eine neue Leitung für das Steueramt brauche.

Rainer Sommerhalder, Gemeindeammann von Boniswil, über das Jobsharing-Modell in der Gemeindeverwaltung. Kanton Aargau / ZVG

Zuerst wurde die Stelle wie üblich mit einem Pensum von 80 bis 100 Prozent ausgeschrieben, aufgrund der Bewerbungen habe man aber entschieden, den Posten erneut auszuschreiben. Die zweite Ausschreibung war auf ein Jobsharing mit jeweils 40 bis 50 Prozent ausgerichtet. Sommerhalder sagt:

«Man könnte sagen, dieser Entscheid sei aus der Not geboren, aber wir sahen das als Chance für uns, ein modernes Jobmodell anzubieten, und als Chance für die Bewerbenden, eine Stelle zu erhalten, die sie sonst nicht bekommen würden.»

Der Boniswiler Ammann sagt, es sei wichtig, dass die beiden Personen dieses Modell begrüssten und gut harmonierten. «Das ist aber gar nicht so schwierig, man merkt relativ schnell, ob es für den Arbeitgeber und die Personen, die sich bewerben, wirklich funktioniert.»

Noch am selben Tag, als der Gemeinderat die Bewerbungsgespräche geführt habe, hätten ihm die beiden Frauen ein SMS geschrieben, dass sie zusammen beim Abendessen seien. Und am Tag danach hätten beide mitgeteilt, «dass sie sich verstehen und diese Stelle wollen.» Seither habe die Gemeinde Boniswil sehr gute Erfahrungen mit diesem Modell gemacht.

Zwei Mütter teilen sich die Gemeindeschreiber-Stelle in Hägglingen

Ebenfalls im Jobsharing ist die Gemeindeschreiber-Stelle in Hägglingen besetzt: Selina Lusser und Monika Gloor teilen sich die Position, beide haben ein 50-Prozent-Pensum. Gloor startete 2018 mit 100 Prozent als alleinige Gemeindeschreiberin, ein Jahr später ging sie in den Mutterschaftsurlaub. Sie sagt:

Gemeindehaus Hägglingen: Hier teilen sich zwei Mütter die Stelle als Gemeindeschreiberin. Nathalie Wolgensinger

«Damals war für mich klar, dass sich das Amt als Gemeindeschreiberin damit erledigt hatte, aber der Gemeinderat wollte, dass ich nach dem Urlaub zurückkomme und entscheid sich, die Stelle auch im Jobsharing mit zweimal 50 Prozent auszuschreiben.»

Selina Lusser sagt, innerhalb weniger Stunden sei klar gewesen, dass sie sich mit Gloor gut verstehe und dass sie die Stelle gemeinsam ausfüllen wollten. Natürlich habe es ein paar Absprachen zur Arbeitsorganisation und zur Methodik gebraucht, aber bisher funktioniere das Jobsharing hervorragend. Lusser betont, dieses Modell sei eine gute Möglichkeit, den Beruf als Gemeindeschreiberin mit der Aufgabe als Mutter zu verbinden.

Als weiteren Vorteil sehen die beiden Frauen, dass Hägglingen zwei ausgebildete Gemeindeschreiberinnen habe, damit sei viel Kompetenz vorhanden. Und bei Ferienabwesenheiten sei immer noch eine qualifizierte Gemeindeschreiberin anwesend, die Bevölkerung merke gar nicht, wenn eine der beiden nicht da sei.

Gipf-Oberfrick: Forstwart im 80-Prozent-Pensum angestellt

Verena Buol Lüscher, Gemeindeammann in Gipf-Oberfrick, bezeichnet Teilzeitarbeit als gelebte Kultur. 16 der 29 Angestellten der Gemeinde haben laut Buol Lüscher kein 100-Prozent-Pensum, wobei sich Teilzeitjobs nicht auf Büroarbeit beschränke. Auch offene Stellen im Bau- oder Forstamt würden bewusst mit einem variablen Pensum ausgeschrieben.

Verena Buol Lüscher, Gemeindeammann in Gipf-Oberfrick, und Forstwart Michael Fischer berichten über ihre Erfahrungen mit Teilzeitstellen. Kanton Aargau / ZVG

Michael Fischer, Forstwart in Gipf-Oberfrick, ist heute einer dieser Teilzeitangestellten. Vor sieben Jahren, als seine Frau schwanger war und das Paar ihre Tochter erwartete, entschloss er sich dazu:

«Für mich war klar, dass ich Zeit haben wollte für meine Tochter und auch meiner Frau ermöglichen wollte, weiterhin zu arbeiten.»

Es sei in der Forstbranche ziemlich unüblich, dass ein Ausbildungsverantwortlicher wie er nur 80 Prozent arbeite, sagt Fischer. Bei seinem Chef sei er aber auf offene Ohren gestossen mit seinem Anliegen und heute könnte er sich keine 100-Prozent-Stelle mehr vorstellen: «Ich möchte auch später, wenn meine Kinder grösser sind, nicht auf eine Vollzeitstelle zurück, die freien 20 Prozent schätze ich sehr.»