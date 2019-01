2018 haben Steuersünderinnen und Steuersünder beim Kantonalen Steueramt 1182 Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung erstattet. Das ist nochmals mehr als im bisherigen Rekordjahr 2017 und sogar fast dreimal so viel wie in den Jahren davor. Zur Nachbesteuerung angemeldet wurden Vermögen mit einem Gesamtwert von 287 Millionen Franken. Auch das ist ein neuer Höchstwert für die seit 2010 geltende kleine Steueramnestie gilt (vgl. Box und Grafik unten). Für den Kanton und die Gemeinden resultierten daraus zusätzliche Steuern von 12,8 Millionen Franken, für den Bund von 3,2 Millionen Franken. Dies teilte das Departement Finanzen und Ressourcen (DFR) mit.

Zur Nachbesteuerung angemeldet wurden laut Dave Siegrist, Leiter des Kantonalen Steueramtes, vor allem ausländische Bankguthaben und Wertschriftendepots sowie zahlreiche ausländische Liegenschaften. Der Gesamtwert des 2018 zur Nachbesteuerung angemeldeten Vermögens übertraf mit 287 Millionen Franken den Rekordwert von 2017 um 5 Millionen. Seit 2010 wurden damit Vermögenswerte von 1,524 Milliarden Franken offen gelegt.

Einzelvermögen von 8 Millionen

Die grösste Selbstanzeige betraf letztes Jahr ein bisher nicht deklariertes Vermögen im Gesamtwert von rund 8 Millionen Franken. Allein daraus resultierten Nachsteuern und Verzugszinsen von insgesamt rund einer halben Million Franken. Der Grossteil der Selbstanzeigen betrifft kleinere Vermögenswerte im Bereich von 200'000 Franken und weniger. Dabei handelt es sich um vielfältige Vermögenswerte, etwa um Land, Bankguthaben oder auch um ein Haus, das Einwanderer von ihren Eltern im Herkunftsland geerbt und behalten haben. «Das sind keine Villen, sondern oft einfach ein kleines Haus in Italien, Portugal oder anderswo», so Siegrist. Manche Leute hätten diesen Besitz davor bewusst hinterzogen, andere seien sehr erstaunt gewesen, dass sie das nicht nur im Herkunftsland, sondern auch in der Schweiz verteuern müssen. Siegrist: « Es ist richtig, dass die eigentliche Besteuerung dieser Vermögen im Herkunftsland erfolgt, nicht in der Schweiz. Doch man muss sie auch hier deklarieren. Die Deklaration hat dann einen Einfluss auf den Steuersatz.»