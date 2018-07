Die Zahlen im Jahresbericht 2017 sind alarmierend. So alarmierend, dass die Revisionsstelle in ihrem Bericht auf Massnahmen hinweist, die bei Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung der Stiftung zu beachten wären. Das Frauenhaus hat das letzte Jahr mit einem Defizit von 724'673 Franken abgeschlossen. Das sind verglichen mit dem Vorjahr fast eine halbe Million Franken mehr. Und bereits 2016 war die finanzielle Lage mit einem Minus von rund 260'000 Franken kritisch. Das Jahr 2017 sei wohl das «bislang schwierigste Jahr» in der Geschichte des Frauenhauses gewesen, heisst es im Jahresbericht der Stiftung Frauenhaus Aargau-Solothurn.