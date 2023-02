Reinach Montana Aerospace steigert den Umsatz um 70 Prozent – ab 2023 soll die Firma rentabel sein Das in Reinach ansässige Unternehmen Montana Aerospace hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr gesteigert. Und zwar deutlich. Für das kommende Jahr gibt es ein grosses Ziel.

Blick in die Produktionsstätte von Montana Aerospace. zvg / Montana Aerospace

Die Montana Aerospace in Reinach ist Teil der Montana Tech mit Sitz in Österreich. Zum gleichen Konglomerat gehört auch die Aluflexpack in Menziken.

Das Unternehmen ist auf Bestandteile für die Flugzeugindustrie spezialisiert und ging 2021 an die Börse. Damit gehört die Firma zu einem exklusiven Kreis von acht Aargauer Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden. Es hat Standorte in 32 Ländern und beschäftigt rund 6800 Mitarbeitende.

Corona-bedingt steckte es in den vergangenen zwei Jahren Verluste ein. Am Mittwoch hat das Unternehmen sein vorläufiges Jahresergebnis veröffentlicht. Dabei fällt auf, dass es den Umsatz gegenüber dem Vorjahr markant steigern konnte – und zwar um 70 Prozent. Für 2022 beträgt er rund 1,3 Milliarden Franken. Am stärksten legten die Bauteile für die Luftfahrt zu. Die Steigerung beträgt satte 123 Prozent. Aber auch in den beiden anderen Bereichen – E-Mobility (+56 Prozent) und Energy (+25 Prozent) – legte Montana Aerospace zu.

Umsatz Montana Aerospace Angaben in Millionen Euro 2019 2020 2021 2022 Jahr 0 500 1000

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ist ebenfalls stark angestiegen. Er beträgt zwischen 125 und 135 Millionen Franken. Im Vorjahr waren es rund 55 Millionen Franken gewesen. Zudem konnte das Unternehmen auch seine Nettoverschuldung reduzieren und zwar auf rund 300 Millionen Franken. In den vergangenen Monaten hat sich überdies auch der Aktienkurs verbessert, wie nachfolgende Grafik zeigt.

Für das aktuelle Jahr hat das Unternehmen ein grosses Ziel: einen positiven Cashflow zu erzielen – oder eben: Rentabel zu werden. Das Unternehmen hofft auf einen Nettoumsatz von grob geschätzten 1,5 Milliarden Franken, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll ebenfalls gesteigert werden und zwischen 130 und 150 Millionen betragen.

Montana Aerospace geht allerdings davon aus, dass «die hohen Energiepreise in Verbindung mit Inflationsdruck, steigenden Lohnkosten und Unsicherheiten in der Lieferkette» auch 2023 Herausforderungen darstellen werden. In der Mitteilung heisst es: «Wir sind fest davon überzeugt, dass Montana Aerospace seinen Wachstumskurs noch weiter fortführen kann. Darüber hinaus werden wir die Bilanz durch Schuldenabbau aus eigener Kraft weiter stärken, indem wir einen positiven Free Cash Flow erwirtschaften.» (cri)