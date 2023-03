Reifenwechsel Zeit für den Pneuwechsel: Was dieses Jahr zu beachten ist Frühlingshafte Temperaturen wechselten diese Woche mit solchen um den Gefrierpunkt. Doch was bedeuten diese Launen des Wetters für die Autofahrer und Autofahrerinnen? Gilt die Faustregel für einen Reifenwechsel auch dieses Jahr? Wir haben nachgefragt.

O bis O. Ostern bis Oktober. So lange bleiben die Sommerpneus montiert. Ein Grundsatz, der sich bis heute in der Schweiz bewährt hat. Doch kann man, angesichts des wankelmütigen Wetters, dieser Faustregel noch trauen? Oder hat sich da etwas an der Faustregel verändert?

Serviceleiter der AFM Stadtgarage, Moritz Frey. Bild: zvg

Nein, sagt Moritz Frey. Der Grundsatz bleibe immer noch derselbe, versichert der Serviceleiter bei der AFM Stadtgarage in Aarau: «Es stellt sich natürlich die Frage, wo man noch hin möchte mit dem Auto», sagt er gegenüber der AZ. Konkret: Will man mit dem Auto noch über einen beschneiten Pass? Wenn das der Fall ist, sollte man die Pneus sicher eher später wechseln, erklärt Frey. Doch: «Wenn man nur im Unterland bleibt, kann man die Pneus sicher auch schon anfangs April wechseln.»

Ansturm schon Mitte März?

Auch wenn das Wetter Anlass zu Verwirrung bietet, trügt das Bild. Die Autofahrer und Autofahrerinnen halten bis jetzt grösstenteils an der altbekannten «O bis O» Faustregel fest. «Einen Ansturm haben wir noch keinen», sagt Frey. Es gebe aber vereinzelt Personen, die ihr Auto in den Service bringen und dann auch gleich die Pneus wechseln wollen, doch das sei keine Besonderheit, meint der Serviceleiter.

Die Leute, die ihr Auto bereits jetzt in den Service bringen und die Räder wechseln, können laut Frey «im schlimmsten Fall das Auto stehen lassen, wenn es nochmals schneien kommt».

Pneuwechseln für Laien

Vielleicht kennen Sie das Problem: Sie stehen im Keller vor Ihren alten Pneus und fragen sich: Kann man die überhaupt noch einmal montieren oder sind sie schon viel zu alt? Auch auf auf diese Frage hat Moritz Frey eine Antwort bereit: «Sechs Jahre alte Pneus sind sicher kein Problem», sagt er.

Doch auch diese Regel ist mit Vorsicht zu befolgen. «Natürlich unter Beachtung des Zustands der Reifen», ergänzt der Serviceleiter, «ob diese immer nur im dunklen Keller gelegen haben oder draussen an der Sonne, ist ausschlaggebend».

Modell verschiedener Profiltiefen. Bild: Alessandro Crippa

Ein zweiter Richtwert bietet der Indikator im Pneu. «Die meisten Reifenhersteller haben einen Indikator im Profil», führt Frey aus. Dabei liegt der untere bei 1,6 Millimeter und bei 3 Millimeter bei den Sommerpneus. «Spätestens wenn diese Indikatoren erreicht sind, müsste man diese Pneus ersetzen», erklärt er.

Falls keine Indikatoren auf den Pneus vorhanden sind, oder aus sonstigen Gründen unklar sein sollte, wann die Pneus ersetzt werden müssen, gibt es immer auch die Möglichkeit, direkt bei der Garage vorbeizufahren. Die Reifen werden dann vor Ort begutachtet und geprüft.

Teurere Pneus wegen Inflation?

Ein Reifen mit den entsprechenden Indikatoren im Profil in der AFM Stadtgarage AG. Bild: Alessandro Crippa

Auch bei der Angst vor horrenden Kosten kann Moritz Frey Entwarnung geben. «Es gibt keine extremen Preisanstiege», sagt er. Allerdings seien die Preise schon etwas höher – wegen der Inflation.

So kann man sich auch dieses Jahr, trotz den unbeständigen Temperaturen, an die gewohnten Faustregeln halten.