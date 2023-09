Region Baden Vater wegen Entführung verurteilt – weil er die Tochter 15 Minuten im Zimmer eingeschlossen hatte In der Region Baden geriet ein Familienstreit ausser Kontrolle: Eine Tochter zeigte ihren Vater wegen Entführung und Freiheitsberaubung an.

Warum es zum Streit zwischen Vater und Tochter gekommen ist, ist nicht klar – doch er endete mit einem Strafbefehl. Bild: Nana do Carmo

Ein Vater, wohnhaft im Bezirk Baden, hat sich wohl heftig mit seiner Tochter gestritten. Was genau an jenem Mittwochabend im März passiert war, ist aus dem Strafbefehl nicht ersichtlich. Nur, dass der Vater alkoholisiert war, und um etwa 21.45 Uhr seine Tochter im Jugendalter in ihrem Zimmer eingeschlossen hat.

Die Türe hat er von aussen mit einem Schlüssel abgeschlossen, sodass die Tochter während etwa 15 Minuten den Raum nicht verlassen konnte. Möglicherweise hat diese die Polizei alarmiert – zumindest werden im Strafbefehl auch Polizeikosten von 17 Franken geltend gemacht.

Schadenersatzforderung auf Zivilweg verwiesen

Mittels Strafbefehl wurde der damals 58-Jährige wegen Freiheitsberaubung und Entführung verurteilt: «Der Beschuldigte hob wissentlich und willentlich die Fortbewegungsfreiheit der Geschädigten auf», schreibt die Staatsanwaltschaft. Die Schadenersatzforderung der Tochter in nicht bekannter Höhe wurde dagegen auf den Zivilweg verwiesen.

Gebüsst wurde der Vater mit einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 180 Franken und einer Busse von 2000 Franken. Tragen muss er auch die erwähnten Polizeikosten und die Strafbefehlsgebühren von über 900 Franken.