Regiofussball Windisch ist zurück an der Spitze, Niederwil und Küttigen dürfen weiter auf Klassenerhalt hoffen: Das war der 27. Spieltag Der FC Windisch liefert beim FC Kölliken eine Machtdemonstration ab und steht dank einem 7:0-Sieg wieder auf dem 1. Platz. Wichtige Siege gab es in dieser Runde nebenbei auch für den FC Niederwil und den FC Küttigen.

Da haben sie gut lachen: Der FC Windisch ist wieder die Nummer 1 in der Liga. Alexander Wagner

Drei Runden vor Schluss bahnt sich ein packendes Titelrennen in der 2. Liga an. Der FC Windisch gewinnt beim FC Kölliken deutlich mit 7:0 und holt sich damit die Tabellenführung zurück. Der Vorsprung auf den frisch gebackenen Cupsieger Sarmenstorf (war spielfrei an diesem Wochenende) beträgt allerdings nur einen Punkt.

Das Spiel gegen Kölliken war bereits zur Pause eine klare Angelegenheit. Dank einem Doppelpack von Kristian Popov und einem Treffer von Alexander Mayor stand es nach einer Halbzeit 3:0. Im zweiten Durchgang konnten Alen Velic, nochmals Mayor und zweimal Angelov Atanas weitere vier Tore verbuchen.

Niederwil überrascht in Brugg

Etwas überraschend gewann der FC Niederwil beim FC Brugg mit 3:1. Im ersten Durchgang traf Marino Feurer für die Gäste doppelt, dann sorgte kurz nach Wiederanpfiff Joel Rey für den Endstand. Während die Niederwiler dank dem Sieg weiterhin auf den Klassenerhalt hoffen dürfen, verabschieden sich die Brugger wahrscheinlich vom Titelrennen. Die Hypothek von sechs Punkten Rückstand auf Lokalrivale Windisch dürfte zu gross sein.

Die Niederwiler kämpften sich in den letzten Wochen mit erstaunlichen Resultaten aus dem Tabellenkeller. Alexander Wagner

Auch der FC Küttigen könnte rein rechnerisch noch den Klassenerhalt schaffen. Dank dem 4:1-Sieg gegen Menzo Reinach beträgt der Rückstand auf den Strich nur noch sechs Punkte. Silvan Otto (zweimal), Etienne Michot und Tomislav Bajo waren für das Team von Goran Duvnjak erfolgreich.

Lenzburg ist plötzlich im Aufstiegsrennen

Der FC Lenzburg könnte möglicherweise im Aufstiegsrennen noch zu einem heissen Kandidaten werden. Mit dem 3:0-Erfolg gegen den FC Gontenschwil (Fabio Ferrara, Emanuele Mezzancella und Fabio Sommer sorgten für die Tore) zieht das Team von Samuel Drakopulos in der Tabelle an Brugg vorbei und liegt nur noch vier Zähler hinter der Spitze. Sollte Windisch noch Punkte abgeben, könnte es am letzten Spieltag zu einer Finalissima gegen Sarmenstorf kommen.

Emanuele Mezzancella traf beim 3:0-Sieg gegen Gontenschwil. Andy Mueller / freshfocus

