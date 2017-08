Angst ist eine schlechte Begleiterin im Leben. Das hat Regina Maurer festgestellt. Und deshalb versucht sie sie einfach zu vermeiden, wie sie sagt.

In ihrem Beruf – sie ist Hebamme – ist man als ängstlicher Mensch bestimmt fehl am Platz. Und wohl auch auch, wenn man ein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen will – Regina Maurer hat sich mit ihrem Catering aufs ausgedehnte Zmorge spezialisiert.

Angst ist etwas ganz Persönliches. Die einen kennen sie nicht, für die anderen ist es eine Spinne oder Feuerwerk, für die dritten die Sorge um die politische Weltlage. Aber hören und sehen Sie selbst: