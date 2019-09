Gallati hat vor allem starken Rückhalt in der eigenen Partei. 93 Prozent der SVP-Basis will ihn auf den Wahlzettel schreiben. In der FDP-Basis würden derzeit 20 Prozent Gallati die Stimme geben.

Um die Wahl in den Regierungsrat im ersten Wahlgang zu gewinnen, braucht es 50 Prozent der Stimmen plus eine. Das erreicht laut Umfrage klar niemand. Der Vorsprung von SVP-Kandidat Gallati auf die Verfolger ist aber deutlich. «Das Resultat dieser Umfrage motiviert mich», sagt er. «In den nächsten drei Wochen will ich noch mehr Personen von meinen Ideen zum Gesundheitswesen überzeugen, um meine Wählerbasis zu verbreitern.»

38 Prozent der Urnengänger würden Stand jetzt Jean-Pierre Gallati von der SVP in den Regierungsrat wählen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag der AZ (siehe Grafik). Am zweitmeisten Stimmen erhält Yvonne Feri (SP) mit 21 Prozent, vor Jeanine Glarner (FDP) mit 16 Prozent.

Viele Grünen-Stimmen gehen an Yvonne Feri

Mit 77 Prozent der SP-Stimmen hat Yvonne Feri nicht ganz so viel Rückhalt in der eigenen Partei wie ihr SVP-Konkurrent. Dafür ist Feri breiter abgestützt. Beliebt ist sie vor allem an der Basis der Grünen: Ein Drittel deren Wähler würde für die SP-Frau stimmen; das ist der höchste Anteil an Fremdstimmen von einer anderen Partei für eine Kandidatin.

«Über diese Stimmen und auch, dass die Mehrheit der Sozialdemokraten mich wählen würde, freue ich mich besonders», sagt die Nationalrätin. Zudem holt Feri in der Mitte Stimmen, laut Umfrage von CVP-Wählern 18 Prozent, von der GLP sind es 13 Prozent.

Die Feri-Stimmen von Grünen fehlen dafür Severin Lüscher. «Das zeigt das Grünen-Dilemma», glaubt er. Nur etwas mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Grünen würden ihn auf den Zettel schreiben, je 13 Prozent sind es von SP und GLP.

Lüscher denkt, dass Grüne, die eine Frau im Regierungsrat haben wollen, Feri als Alternative wählen werden. Nach Roths Rücktritt besteht die Aargauer Regierung zur Zeit aus vier Männern. Lüscher relativiert aber: «Ob dieses Thema bei der Wahlbevölkerung so heiss gegessen wird, wie es derzeit gekocht wird, werden wir am 20. Oktober sehen.»

Umfrage zeigt Richtwert, nicht Resultat

Die Kandidierenden nehmen die Ergebnisse der Umfrage mit Vorsicht zur Kenntnis. Auch der bestplatzierte Jean-Pierre Gallati sagt, er gebe generell nicht viel auf Umfragen, auch wenn der Absender seriös sei. Jeanine Glarner, die mit 16 Prozent der Stimmen laut Umfrage auf dem dritten Platz abschliesst, sagt, dass sie seit Erhebung der Daten, die zwischen dem 4. und dem 23. September stattfand, bereits mehr Leute von sich überzeugen konnte.

«Ich hatte in den letzten Wochen sehr positive Rückmeldungen auf meine Auftritte an Podien», sagt sie. «Die Wählenden, die nicht parteigebunden sind, treffen ihre Wahl erst in den nächsten Tagen und Wochen.» Glarner holt bei den FDP-Wählern 66 Prozent der Stimmen, zudem kann sie laut Umfrage 28 Prozent der CVP-Wähler von sich überzeugen.