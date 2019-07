Wegen des abrupten Rücktritts von Franziska Roth als Regierungsrätin gibt es für die Aargauer Parteien keine ruhige Sommerpause.

Nur die Grünen haben mit Grossrat Severin Lüscher ihren Kandidaten für das frei werdende Regierungsamt bereits nominiert

In der Woche nach den Schulferien machen auch die anderen grösseren Parteien Nägel mit Köpfen. Während die FDP-Delegiertenversammlung am 14. August entscheidet (Jeanine Glarner oder Gérald Strub), befindet die SVP tags darauf, wen sie ins Rennen für die Nachfolge von Franziska Roth schicken will.